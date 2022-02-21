Казахстан решил строить скоростную ЖД Туркестан-Ташкент

00:12 23.02.2022

Планируется строительство скоростной ж/д магистрали Туркестан – Шымкент – Ташкент



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что начавшаяся борьба с монополиями и искусственными барьерами вхождения на рынки представляет возможности для инвесторов диверсифицировать свое участие в экономике страны, передает Zakon.kz.

В настоящее время порядка 35% прямых иностранных инвестиций приходится на горнодобывающий сектор. При этом упускаются значительные возможности в реализации потенциала таких конкурентоспособных секторов, как агропромышленный комплекс, туризм, обрабатывающая промышленность и транспорт. Здесь преимущества налицо: это огромные потребительские рынки Евразийского экономического союза и Китая. Приглашаю к активному участию в развитии данных отраслей, – сказал президент.

В данном контексте, как пишет Акорда, глава государства отметил свои недавние визиты в КНР и Россию.



Состоялись очень продуктивные переговоры с руководителями соответствующих государств. Все мои переговоры были в основном акцентированы на развитии именно торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Перспективы большие, еще раз подтверждаю, – заявил он.

Токаев также обратил внимание инвесторов на потенциал нашей страны в транспортно-логистической сфере, отметив, что 83% наземных транзитных перевозок по коридору Китай – Европа проходит через Казахстан.



Будет реализован крупномасштабный железнодорожный проект Достык – Мойынты. Это позволит увеличить пропускную способность еще в пять раз. Новая ветка железной дороги Дарбаза – Мактарал активизирует развитие транзитных перевозок из России в Центральную Азию. Планируется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Туркестан – Шымкент – Ташкент, – сообщил глава государства.

Елена Беляева