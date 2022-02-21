Бобик Нур-Отана еще не сдох? Нужна ли Казпрезиденту своя партия, - Д.Ашимбаев

00:16 23.02.2022

Нужна ли президенту своя партия?

Д.Ашимбаев: Политическое наступление, которое залило кровью наши города в январе, отнюдь не закончились



Данияр Ашимбаев, 18 февраля 22



Сегодня стало известно, что Касым-Жомарт Токаев принял решение о проведении внеочередного съезда партии "Нур Отан" уже 1 марта.

Решение продиктовано очень непростой ситуацией, которая складывается в стране после январских событий.

То политическое наступление, которое залило кровью наши города в январе, отнюдь не закончились.

Продолжается информационное давление на основы государственного строя, устойчивость политической системы страны, на принципы межнационального согласия, на авторитет правоохранительных органов, которые отразили в январе террористическое нападение на Казахстан.

Большинству сограждан очевидно, что т.н. мирные протесты были лишь операцией прикрытия для последующего бандитского нападения, за которым стояли заговорщики из руководства спецслужб, организованная преступность и экстремистские ячейки, объединенные общим желанием прийти к власти и поддержанные своими зарубежными "друзьями".

К ним присоединились провокаторы, мародеры и мелкий криминалитет.

Сегодня они продолжают свои атаки, муссируя темы якобы массовых пыток и мифа о мирном характере январских "протестов".

Их цель - добиться освобождения и реабилитации бандитов, подорвать устойчивость президентской власти, развалить и дискредитировать правоохранительные органы.

К прежним атакующим присоединились популисты всех мастей, штатные провокаторы и ставленники олигархата, которые пытаются под соусом демократических лозунгов перехватить управление страной.

Да, в нашей стране есть немало сложных проблем. Налицо монополизация экономических ресурсов в руках узкой прослойки лиц, неэффективность государственной экономической политики, сильнейшее социальное расслоение.

Эти проблемы нужно решать. Но решать в рамках законных процедур, с четкой и выверенной стратегией реформ, направленных, с одной стороны, на исправление ранее совершенных ошибок, а с другой - на сохранение и восстановление стабильности и согласия в Казахстане.

Сейчас повсюду гремят яркие лозунги, красиво упакованные призывы и требования.

"Распустить парламент и партию "Нур Отан", национализировать все активы, ослабить президентскую власть, провести тотальные выборы, люстрацию, зачеркнуть память о Назарбаеве, раздать "Самрук" народу, списать кредиты, демократизировать все и вся. На словах звучит все очень пафосно и для многих привлекательно, но что стоит за этими лозунгами?

Сильная власть обеспечивает целостность страны, единство проводимой политики, противодействует национальному, религиозному и политическому экстремизму, охраняет страну от внешних поползновений.

Стране нужна эффективная модель управления, основанная на идеологии просвещения и созидательного труда, на диалоге власти и населения, гражданского общества, квалификационных экспертов и специалистов.

Эту политику проводит президент Токаев, который пытается обеспечить синтез здорового консерватизма и политического либерализма, демонтаж прежних монополий и олигархата, наладить конструктивный общественный диалог.

Но две колонны "рэволюционеров" настаивают на предельно радикальных сценариях, не понимая (или, напротив, очень хорошо понимая), что это приведет к развалу страны и новым кровопролитиям.

Президент решил перехватить инициативу анонсировав на марте свое послание народу страны с большим пакетом политических преобразований, а заодно и проведение съезда партии "Нур Отан", который должен превратиться из партии чиновников в полноценную центристскую партию, объединяющую сторонников стабильности, согласия и конструктивного реформирования страны. В прошлые годы тогда еще "Отан" был как раз народной партией, а в последующие годы неоднократно показывал свою эффективность как инструмент социального диалога и контроля над деятельностью исполнительной власти. В последующие годы власть взяло именно чиновничество, особенно в лице акимов, которым были нужны послушные маслихаты и отсутствие критики. Они смогли переиграть в свою пользу итоги праймериз 2020 года.

Сегодня пришло время вернуть партии ее изначальный смысл, сделать ее механизмом диалога и воздействия электората на государство.

Без идеологии центризма поле будет отдано на откуп радикалам и популистам, которым партия должна противостоять политическими методами и своей деятельностью.

Серьезной проблемой является большое количество "переобувшихся" активистов, которые вызывают раздражение у здоровой части общества, но и у них будет шанс принести пользу своими делами, а не словами.

Обществу нужна консолидация, точно так же как и здоровая конкуренция идей и личностей.

Для этого президенту Токаеву нужно перезапустить партию, обеспечить процесс даже не реформ, а улучшения ситуации в стране.