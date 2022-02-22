Темные закоулки "свободного" мира, - А.Мезяев

00:32 23.02.2022

АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 22.02.2022 |



"Новым демократиям" не стоит мнить себя равными с теми, кто принял их в состав "свободного" мира



Одним из самых подлых мифов, которые распространялись в конце 1980-х годов, был миф о преступности Советского Союза как государства, которое якобы подавляло национальные республики, диктовало им свою волю и т. д. Выход из Советского Союза в рамках этой пропаганды представлялся как "освобождение от ига", а вступление в Европейский союз – как присоединение к "свободному миру демократии".



Оба тезиса оказались лживы. Со временем пребывания в составе СССР национальные республики Союза могут связать реальное развитие своей экономики и культуры, а некоторые – фактически их создание. Причем на Западе хорошо знали об этом, хотя и называли это процесс в рамках своей терминологии (positive actions state). Равноправие республик Союза ССР обеспечивалось не только во внутренних, но и во внешних делах. В свое время меня удивил рассказ бывшего руководителя правового отдела МИД СССР, который поделился своими воспоминаниями о том, как союзный МИД проводил консультации с МИД союзных республик перед очередными сессиями Генеральной Ассамблеи ООН! Руководство СССР консультировалось с союзными республиками даже в вопросах внешней политики!



Вступление в "свободный мир" – еще один миф. Миф, изрядно потрепанный, и потрепали его сами европейские структуры.



Так, Европейский суд по правам человека неоднократно признавал, что государства из числа "новых демократий" нарушили целый ряд положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, позволяя ЦРУ США совершать самые тяжкие преступления как с точки зрения права самих этих государств, так и с точки зрения международного права. В частности, речь идет о пытках и жестоком обращении. Более того, Европейский суд по правам человека установил, что власти "новых демократий" прекрасно знали о том, что совершаются преступления, но добровольно участвовали в них.



Европейский суд по правам человека (Страсбург)



Европейский суд по правам человека (Страсбург)



Об этом свидетельствуют решения ЕСПЧ по делам Абд Рахим Нашири и Абу Зубайда, в которых установлено наличие секретных тюрем ЦРУ: в 2014 году – на территории Польши, в 2018 году – на территориях Румынии и Литвы.



И США, и "принятые в мировое сообщество" страны бывшего социалистического содружества постоянно позиционируют себя не только как чемпионов по правам человека в своих странах, но и как учителей других. Однако решения ЕСПЧ показывают, что допущенные в "свободный и демократический" мир либо вынужденно, либо с удовольствием нарушают не только процессуальные требования во время проведения судебного или следственного процесса. Речь идет о полном отсутствии права в отношении тех лиц, на которые США укажут властям "новых демократий".



В самый разгар скандала о секретных тюрьмах ЦРУ были опубликованы рекомендации Международного комитета против пыток. Это не общественный орган и не "совестливая" НПО. Это официальный орган, созданный в 1986 году государствами-участниками Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания.



Комитет ООН против пыток (Женева)



Комитет ООН против пыток (Женева)



Посмотрим, какие рекомендации недавно дал этот Комитет одному государству…



– Государству-участнику следует включить в Уголовный кодекс определение пыток, которое соответствовало бы Конвенции.



– Комитет испытывает озабоченность в связи с продолжительностью досудебного заключения под стражу и административного задержания и в связи с большим числом лиц, подвергаемых досудебному заключению под стражу и административному задержанию.



– Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что государство-участник остается страной происхождения, транзита и назначения торговли людьми и регистрирует рост числа таких случаев.



Как вы думаете, о каком государстве речь? Речь о "свободной" Литве, которая, освободившись от "советской диктатуры", стала страной происхождения, транзита и назначения (!!!) торговли людьми, причем число таких преступлений – по признанию международного органа – растет!



"Свободный" мир совершает одну агрессию за другой. А принятые в него страны бывшего Союза ССР (прежде всего, страны Прибалтики) не только одобряют все новые преступления, но и прямо в них участвуют. И теряют там своих граждан, как в Афганистане.



Совсем недавно "свободный" мир наглядно показал новичкам, как работает механизм их свободы. 16 февраля 2022 г. Суд Европейского союза отклонил жалобы, поданные Польшей и Венгрией на Европейскую комиссию. Основанием жалобы двух "новых демократий" стал отказ ЕС выделить деньги из своего бюджета. Суд ЕС подтвердил право Еврокомиссии не давать деньги тем странам-членам ЕС, которые не выполняют требования законности. Правда, содержание требования законности выглядит чрезвычайно расплывчато: это хорошо известный принцип rule of law. Кстати, одним из оснований польско-венгерского иска стала как раз неопределенность данного понятия, что, по мнению истцов, нарушает другой юридический принцип, а именно принцип правовой определенности.



Однако Суд ЕС отклонил данный аргумент, подтвердив, что rule of law – это то, что скажет Еврокомиссия, главный орган наднациональной организации Европейский союз. Столь грубое обращение со странами-членами ЕС, возомнившими себя равными с теми, кто их "принял" в состав "свободного" мира, объясняется их робкими попытками отстаивать свою независимость хотя бы в тех вопросах, которые касаются формирования собственных органов власти. Им ясно указали, что такого права у них нет. Нет, ибо так думает Еврокомиссия.