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Мэрия Душанбе засекретила (от "террористов") план сноса старых кварталов, - "РО"
03:29 23.02.2022

"Из-за угрозы террористических группировок". Мэрия Душанбе засекретила план развития города и не отвечает на вопросы о сносе зданий

Настоящее время
Анушервон Арипов

Мэрия Душанбе засекретила план развития города и не раскрывает, какие здания будут сносить

В столичной администрации Душанбе заявили, что генеральный план развития столицы Таджикистана находится под грифом "Совершено секретно", и отказались отвечать на вопрос о будущем сносе культурных и исторических зданий: их сегодня в Душанбе и так остались считаные единицы. Официально это сделано по причинам безопасности и "из-за угрозы террористических и экстремистских группировок", но в реальности власти могут бояться протестов жителей столицы, чьи дома скоро могут пойти под снос.



Телеканал "Настоящее Время" уже не раз рассказывал о масштабной перестройке Душанбе, которую в последние годы ведут власти Таджикистана. В ее рамках уже снесено множество исторических зданий и целые кварталы "советской" застройки.

Жителей таких кварталов принудительно переселяют, несмотря на их возражения, а под снос часто идут памятники архитектуры и здания, которые представляют историческую ценность. Никакого общественного обсуждения такой "реновации" власти с душанбинцами не ведут, а отстоять за последние пять лет удалось отстоять только одно строение – дом-музей основателя таджикской литературы и современного языка Садриддина Айни. Да и то только потому, что на защиту дома великого поэта встала вся без исключения интеллигенция Таджикистана.

Политолог Парвиз Муллоджанов всю жизнь прожил в доме в центре Душанбе: там получил квартиру за заслуги перед Таджикистаном его отец, известный драматург. Недавно Муллоджанов получил письменное уведомление о том, что их относительно новый дом, построенный в восьмидесятых годах XX века, подлежит сносу уже нынешней весной. По словам политолога, решение столичных властей стало сюрпризом для него и всех соседей.

"Два года назад мы проверяли генплан развития столицы. В частном порядке нам неофициально сказали, что дом и вся эта зона сносу не подлежат. Поэтому мы все были спокойны, – рассказывает Муллоджанов. – Нас успокоило еще и то, что здесь были вложены большие деньги: года три назад весь дом прошел реабилитацию, реновацию. Построили вот этот двор, фактически его полностью обновили".

По словам Муллоджанова, никто из его соседей переселяться из обжитого дома не хочет. Здание находится практически в самом административном и культурном центре Душанбе, постройка новая, дом всегда считался элитным, да и соседи в нем как на подбор – культурная и научная элита советского Таджикистана. Но, говорит политолог, власти Душанбе не спрашивают людей, чего они хотят, а стремятся всеми силами освободить территорию, которая стала крайне востребованной. Причем "реновация" Душанбе резко ускорилась с 2017 года, когда градоначальником столицы Таджикистана был назначен Рустам Эмомали, сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

"Все решается наверху и спускается вниз, чтобы мы брали под козырек и исполняли", – говорит Муллоджанов.

Власти объясняют снос всех старых зданий Душанбе, в том числе исторических и культурных памятников, генпланом застройки города. Но никто из жителей города, кроме самых высокопоставленных чиновников, этот генплан не видел. А в мэрии говорят, что документ засекречен – якобы для того, чтобы скрыть все коммуникации и инфраструктуру столицы в интересах безопасности. На вопрос о том, какие культурные памятники в нем указаны "под снос", чиновники также не отвечают.

"Генплан Душанбе находится под грифом секретности. Почему? Потому что это основа нашей безопасности, то есть мы его засекретили из-за угрозы террористических и экстремистских группировок, хорошо знакомых вам, – ​говорит Джамшед Табарзода, первый заместитель мэра Душанбе. – ​ Если у вас есть вопросы по генплану и застройке столицы, то мы их примем только в письменном виде".

Историк-краевед Гафур Шерматов на это замечает, что инфраструктура и коммуникации Душанбе не менялись с советских времен. Зато "на поверхности" города сейчас активно идет точечная застройка, и участки, скорее всего, распределяются не в рамках генплана, а по заявкам инвесторов, часто близких к властям Таджикистана. Четкого и продуманного генплана развития Душанбе скорее вообще не существует, уверен Шерматов.

"Секретный" документ, ага! Ни в одной стране мира генплан города никогда не был секретным документом, – ​возмущается Шерматов. – Секретным документом могут быть только военные объекты. Я думаю, что никакого генплана Душанбе вообще нет!".

Источник - Радио Озоди
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