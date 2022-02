Америка от пуританства до скотоложства. По дороге в Содом и Гоморру, - Д.Скворцов

Из всех персонажей телесериалов, которые в настоящее время идут или снимаются в США, 12% представляют членов ЛГБТ-сообщества. Это, фиксируют американцы, почти на 3% больше, чем в прошлом году, что отмечается как рекорд.



Однако лишь 6% американцев относят себя к сексуальным меньшинствам, следовательно, наличие вдвое большей доли извращенцев на телеэкране – это не ответ на "запросы общества", а нацеленная пропаганда.



Как же пуританская некогда страна дошла до такого скотского состояния (если об уподоблении скотам говорить словами из псалма, хорошо известного первым белым американцам, которые в 1620 году приняли закон против содомии).



"Медицинский факт" через референдум



Сейчас в это трудно поверить, но еще в 1957 году Американский союз гражданских прав удостоверял соответствие конституции всех законодательных актов, направленных против содомитов (а таковых особенно много было принято 1950-е годы). А в 1965 году в Вашингтоне уже прошел первый в мире гей-парад. В 1970 году вышел первый фильм, сюжет которого строился вокруг гомосексуальных отношений (The Boys in the Band Уильяма Фридкина).



Массовая культура сформировала "общественную мысль", и в 1971 году президентская комиссия по реформе уголовного законодательства порекомендовала исключить из законодательства положения, направленные против гомосексуалистов.



Переломный момент наступил в 1973 году. Под беспрецедентным давлением розово-голубого лобби президиум Американской психиатрической ассоциации – ведущей профессиональной организации психиатров страны – исключил гомосексуальность из списка психических расстройств. Поскольку это не было и не могло быть обосновано никакими научными исследованиями, многие члены Ассоциации выразили протест. В 1974 году вопрос был вынесен на голосование сообщества. 5854 человека Ассоциации подтвердили вердикт президиума. 3810 специалистов не признали его. Впервые в истории сугубо научный вопрос "решили" путем голосования. Так гомосексуальность была объявлена нормой.



В 1978 году состоялось повторное голосование. Из 10 тыс. членов Американской психиатрической ассоциации 68% признали гомосексуальность отклонением. Но это уже ничего не решало, поскольку еще в 1975 году Общемедицинская ассоциация США рекомендовала органам власти признать право на однополые "браки".



В 1992 году наступил переломный момент в мировом масштабе. Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из перечня психических расстройств в международной классификации болезней. И вновь решение было принято путем голосования (с перевесом в один голос!).



Тем не менее традиционалистская Америка пыталась бороться. В 1993 году суд приговорил мать 2-летнего мальчика к тюремному заключению и лишению родительских прав за лесбиянство. Однако каток был запущен. В 2004 году Сенат США определил преступлением "пропаганду и действия, направленные против секс-меньшинств и людей, ведущих необычный для общества образ жизни".



В 2006 году первые несколько штатов признали право секс-меньшинств заключать официальные "браки". Тогда президент Буш и представители республиканского большинства внесли в сенат конституционную поправку о запрещении однополых "браков". За проголосовало 49 сенаторов. Против – 48, но этого оказалось достаточно, чтобы отклонить поправку, ибо для ее законодательного закрепления требовалось конституционное большинство – 60 голосов.



А уже следующий президент, демократ Обама поручил открыть свою инаугурационную неделю известному педерасту – "епископу" Джину Робинсону. Новому хозяину Белого дома не могло быть не известно, что еще в 2003 году, когда Епископальная церковь (так в Америке называется англиканство) одобрила назначение Робинсона "епископом", это едва не привело к мировому расколу англиканства: церкви Нигерии, Уганды и некоторых других англиканских провинций хотели даже разорвать общение с "епископами". Их единоверцы из других стран призывали наложить мораторий на назначение содомитов на руководящие посты в церкви, но… с этого момента началась лавинообразная гомосексуализация американских конфессий (хотя единичные "венчания" однополых пар наблюдались с 1988 года, а т. н. "Унитарианская церковь" еще в 1970 году отменила ограничения для содомитов занимать посты в своей иерархии).



В 2009 году гомосексуальные "семьи" через свои ЛГБТ-организации были впервые приглашены на Пасхальный (!?) прием в Белом доме. Сами приглашенные расценили это как то, что "демократическое правительство оценивает их как равных традиционным брачным союзам".



К этому времени однополые "браки" уже были разрешены в штатах Вермонт, Коннектикут, Массачусетс и Айова. В округе Колумбия подобные союзы, зарегистрированные в других штатах, были приравнены в правах к традиционным семьям. Некоторые штаты не регистрировали, но признавали однополые "гражданские союзы", что наделяло их многими правами традиционных семейных пар. Однако в 42 штатах гомосексуальные "браки" еще не признавались.



Тот 2009 год, наверное, следует считать началом открытой ЛГБТ-диктатуры. Тогда "Мисс Калифорния" Кэрри Приджин – бесспорная фаворитка конкурса "Мисс США" – в одночасье лишилась шансов на победу, "неверно ответив" на один из множества вопросов, зато самый "злободневный": "Я считаю, что брак должен заключаться между мужчиной и женщиной. Никого не хочу этим здесь оскорбить, но так меня воспитали родители".



"Услышав ответ "Мисс Калифорнии" я чуть не рухнул со стула, – заявил в интервью MCNBC судья задавший вопрос. – Кому нужна неполиткорректная Мисс США?! Такого не может быть! После такого высказывания у нее не оставалось никаких шансов на победу, хотя до того она определенно считалась фавориткой".



Кэрри Приджин в заочной дискуссии ответила, что сознавала – многие ждали от нее политкорректного ответа: "Однако я предпочла остаться честной перед собой, ибо воспитана таким образом, что во всем, что касается веры и личного мнения, не может быть компромиссов". В интервью Fox news "Мисс Калифорния" заявила, что ответом на этот вопрос "Сам Господь" проверял ее стойкость и веру.



В итоге Приджин заняла второе место, но заверила, что "чувствует себя победительницей и нисколько не сожалеет о сказанном".



От гей-парада к гей-войне



В июне того же 2009 года окружной апелляционный суд поддержал заявление властей Сан-Франциско, которые объявили католическое учение о нравственности "сеющим ненависть", "бесчувственным" и "оскорбительным". Данное решение стало судебным прецедентом.



А чтобы не оскорблять гомосексуальные пары (к тому времени уже обзаведшиеся детьми) еще и традиционалистскими распределениями ролей в семье, Госдеп в начале 2011 года и принял решение больше не использовать слова "мать" и "отец" в официальной документации. С тех пор пишется "родитель № 1" и "родитель № 2".



Подобная практика уже существовала в Западной Европе. Поэтому, чтобы удостоверить лидерство США в данном вопросе, Обама объявил борьбу за "права сексуальных меньшинств" приоритетом американской внешней политики. Как уточнила госсекретарь Хиллари Клинтон, "никакие традиции или обычаи не могут быть выше прав человека, которые присущи всем нам".



В этот год легализацию однополых "браков" впервые поддержало большинство американцев. Согласно исследованию Института Гэллапа, так считали 53% опрошенных. Для сравнения: в предыдущем, 2010 году 53% опрошенных были против легализации таких "браков"; в октябре 2007 года регистрацию однополых "браков" поддерживало от 30% (опрос "Лос-Анджелес таймс" и агентства "Блумберг") до 40% (опрос CNN и Корпорации по изучению общественного мнения).



Также в 2011 году сенат одобрил законопроект, отменяющий наказания за содомию и зоофилию в армии. За проголосовали 93 сенатора и лишь 7 выступили против (в предыдущие годы в армии США применялось негласное правило "не спрашивай, не говори", чтобы обойти запрет на службу в армии педерастам).



А в 2013 году в США была признана "сексуальной ориентацией" и… педофилия. Более того, Американская психиатрическая ассоциация указала, что педофилы могут осуществлять сексуальные действия с детьми с их согласия. "То есть то, что в России выжигается каленым железом, что в России считается серьезнейшим уголовным преступлением, то преступление, в отношении которого мы с вами неоднократно ужесточали меры ответственности, теперь в США будет защищаться всеми международными документами, потому что ими не допускается "дискриминация по признаку сексуальной ориентации"", – возмущалась тогда первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Баталина.



После того как в 2015 году Верховный суд США легализовал однополые браки по всей стране, новости о ее стремительной гомосексуализации уже стали обыденностью. Заслуживают внимания разве что следующие моменты, доказывающие, что нет предела совершенству в пробивании очередного дна.



В 2019 году 30-летний Адольфо Мартинес получил 15 лет тюрьмы не за убийство, не за нанесение кому-либо материального ущерба в особо крупных размерах, не за изнасилование, а за то, что… сжег флаг ЛГБТ. Причем государственное обвинение требовало еще более длительный срок.



Обратим внимание и на то, что набожный Мартинес сорвал флаг со здания церкви.



Впрочем, что удивительного. Этот флаг стал для Соединенных Штатов вторым официальным. Госдеп еще при Обаме разослал циркуляр посольствам относительно водружения шестицветного полотнища на флагштоке рядом со звездно-полосатым. На время своего президентства несистемный Трамп отменил это распоряжение, но при Байдене практика возобновилась.



Тому, что Байден пришел в Белый дом на лозунгах защиты прав на половые извращения во всем мире и аборты, мы посвятили отдельную статью. Отметим лишь, что еще в 2018 году Национальная федерация по абортам (которая объединяет поставщиков "медицинских" услуг, связанных с искусственным прерыванием беременности), избрала своим президентом лесбиянку. То есть судьбу человеческого зародыша в США решают особи, самим своим образом жизни отрицающие материнство как таковое.



Как мы отмечали в самом начале статьи, сегодня почти 6% американцев относят себя к ЛГБТ. Однако и эти 6% – продукт разнузданной пропаганды. Ведь еще в 2012 году извращенцев в США было 3,5%, что, по данным доктора медицинских наук сексолога, психотерапевта Гарника Кочаряна, соответствовало показателям Западной Европы (3-4% отклонений среди мужчин и 1-2% среди женщин).



Остаются, конечно, еще американцы, которые сопротивляются, пусть и молча, содомизации их страны. Так, упали продажи главного атрибута "Великой Америки" – комиксы. А все потому, что сын Супермена осознал, что он "голубой". Находятся и те, кто осмеливается критиковать целенаправленную политику "равенства и инклюзивности" в армии США. "Мы потерпим поражение в большой войне", – заключают на Fox News. И это подтверждает уже высказанный нашим сайтом положительный ответ на вопрос, хорошо ли для нас то, что наши геополитические противники все больше теряют моральный облик образа Божия? Источник - fondsk.ru

