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Труба - трубе. "Северный поток-2" окончательно накрылся Донбассом, - "СП"
08:30 23.02.2022

Худший день Миллера: "Северный поток-2" окончательно накрылся Донбассом
Судьба газопровода оборвалась после признания Москвой ДНР и ЛНР
Андрей Иванов

Планы "Газпрома" по запуску в работу "Северного потока-2", похоже, окончательно вышли в тираж. Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

"Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается „Северного потока - 2". Я попросил сегодня Минэкономики отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности, - заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, чтобы сейчас сертификация трубопровода не могла происходить".

Цены на газ в Европе после заявлений Олафа Шольца выросли на 10% - и вновь превысили $900. Во второй половине торгового дня газовый фьючерс на лондонской бирже ICE доходил в цене до отметки в 947 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе в режиме онлайн смотрите НА ЭТОМ ГРАФИКЕ.

Важно отметить, что изначально проект газопровода выглядел более чем странно. Хотя бы потому, что российский газ должен был поступать целому ряду европейских государств, но строила его Россия за свой счет. К примеру, терминалы для приема с судов сжиженного природного газа из США европейцы строили за свои деньги. Как говорится, Россия - щедрая душа. Иначе просто не сказать.

И вот теперь, после долгих дискуссий, Германия решила фактически похоронить проект "Северного потока-2". Формальный повод - геополитический: Берлин преподнес отказ СП-2 как меру воздействия на Москву, после признания ею Донецкой и Луганской народных республик. При этом не играют роли ни цена на газ, ни, конечно, стоимость акций "Газпрома" и убытки этой российской корпорации.

Но надо признаться, что судьба российского газопровода была предрешена все же немного раньше. Недавнее соглашение между новым канцлером Олафом Шольцем и министром иностранных дел из партии "Зеленых" Анналеной Бербок было ничем иным, как прямым издевательством над Москвой. Напомним, канцлер и министр договорились переправить решать судьбу "Северного потока-2" Еврокомиссии. А ведь именно с ней у "Газпрома" были самые сложные отношения.

Руководитель Европейского информационно-правозащитного центра Гарри Мюррей считает, что судьба "Северного потока-2" была изначально решена в Берлине:

- Германия много лет наблюдала, как Россия строила за свои деньги газопровод. РФ четко выполняла все взятые на себя обязательства и готова выполнить их до конца. Но ФРГ изначально хотела получить ветку "Северного потока-2" на, скажем так, недорогой для себя основе, чуть ли не бесплатно. Мол, россияне построят, а мы будем пользоваться.

"СП": - Германия - часть западного мира. Может, все дело в геополитике?

- На мой взгляд, это все отговорки. Дескать, это воля Вашингтона, Белого дома. На самом деле, это именно воля Берлина. Пока Россия строила "Северный поток-2", появились альтернативные предложения. Это и азербайджанский проект, и турецкий проект. И даже государство Израиль, которое никогда не славилось большими запасами газа, вдруг заявило о собственном проекте. И включилось в борьбу за этот жирный "кусок пирога". Так что в Европе сейчас есть альтернативы российскому газу.

"СП": - Получается, что Россия слишком долго строила свой газопровод?

- Россия не могла в принципе осуществить столь масштабный проект за полгода или за год. Но Германия увидела зримые альтернативы. Хотя официально немецкие власти ссылаются на нарушения прав человека и ситуацию в Европе. Тут помогают позиции Польши, стран Балтии, Украины. Но на самом деле это не так. Конечно, Германия исходит не из интересов Украины, Прибалтики или Польши. Для ФРГ важны свои собственные интересы.
Германия увидела альтернативу "Северному потоку-2". И это произошло не при правительстве Олафа Шольца, а раньше, при правительстве Ангелы Меркель. У Берлина был вполне конкретный план, просто искали нужный момент.

Нужен был повод, чтобы Россию наказать - в этом нет сомнений. Ведь "Северный поток-2" это имиджевый проект, очень важный для России. И надо было Москву демонстративно наказать. Повод очень хороший получился. Понятно, что Абхазия и Южная Осетия - это проблемы прошлого. Но появился актуальный для мира и Европы проект под названием "Украина". Это вообще очень выгодный проект для Европы. Будут обстреливать Донбасс - виноватой объявят Россию. Будут бандиты осуществлять агрессию на Крым - опять виновата Россия. Начнется на Украине голод, Россия не будет поставлять газ - опять виновата Москва.

"СП": - Но Москва не будет бездействовать.

- Россия дала отпор Западу. Как в экономической, так и политической плоскости. И понятно, что все дело в Украине. Ушли на второй план боевые действия на Ближнем Востоке, где-то еще.

Союзники России выстраиваются в очередь на признание республик Донбасса
Печально сложится судьба Владимира Зеленского. Он думает, что оказал услугу Западу. Но это не так. Фактически Киев спровоцировал признание ДНР и ЛНР, о чем еще два-три года назад никто не помышлял.

И стоит учитывать, что из-за всей этой ситуации цена на газ в Европе взлетела. При этом нет никакого обоснования, что проект "Северного потока-2" мог бы нанести ущерб Европе. Мы видим чистой воды политический конфликт, который разыграл Запад.

"СП": - Вряд ли это стало неожиданностью для Москвы.

- Думаю, что нынешняя ситуация не стала неожиданностью для Кремля. Скорее всего, в Москве готовились к сегодняшнему повороту событий. Конечно, проекту газопровода "Северный поток-2" нанесен огромный имиджевый удар. Но я убежден, что несмотря на все трудности, "Северный поток-2" будет достроен. После нынешней эскалации неизбежно должна наступить деэскалация. Весь вопрос в том, когда это произойдет. Как прогнозируют, зима будет холодной. Так что договориться могут и до конца года.

Тут еще стоит учитывать недолговечность правительства Шольца. Как показывает современная германская история, такие коалиции социал-демократов с либералами и "зелеными" не могут быть долговечными.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645594200
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