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Токаев приказал активизировать работу по восстановлению Алматы
10:18 23.02.2022

Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. Глава государства заслушал отчет о развитии города и изменении краткосрочного экономического индикатора за январь 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Акорды, президент был проинформирован о восстановлении города и мерах по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям.

В рамках реализации поручения главы государства для оперативного оказания помощи бизнесу сумма выплаты по упрощенному механизму увеличена до 10 млн тенге, срок рассмотрения заявок сокращен в два раза – с одного месяца до двух недель. На сегодня возмещение получили 755 из 1413 зарегистрированных предпринимателей. До 10 марта будут удовлетворены 90% заявок субъектов МСБ, – говорится в сообщении.
Встреча Токаева и Досаева
Фото: akorda.kz

Также Токаеву были представлены меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и повышению эффективности поддержки социально уязвимых слоев населения.

Кроме того, глава государства был проинформирован о подходах к модернизации городской системы здравоохранения и снижению дефицита мест в общеобразовательных школах.

По итогам встречи Токаев поручил активизировать работу по восстановлению города и возмещению ущерба субъектам бизнеса, подготовить предложения по обновлению инженерных сетей города и уделить особое внимание реновации жилищного фонда для сокращения количества ветхих и аварийных жилых домов.
Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
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