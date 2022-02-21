Эмир Кустурица возглавил Театр Российской Армии в Москве

12:04 23.02.2022

Алексей Иванов



Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично предложил сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице стать главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА; бывш. театр Советской армии), тот согласился.



Шойгу встретился с Кустурицей, подчеркнул "его талант и большую, идущую от сердца работу", а также роль режиссера "в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры".



Режиссер принял предложение. "Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли. Например, "Летят журавли", "Жизнь как чудо" и других", - пояснил знаменитый серб.



Он наш. Он любит, всем сердцем ощущает Россию, русскую историю, русскую культуру. Да, повторим - он стопроцентно наш. В отличие от подавляющего большинства отечественных театральных деятелей, которые в силу своего происхождения и круга общения крайне далеки (непреодолимо) от всего русского.



"Кустурица - это личность, о которой можно говорить без конца. […> Он еще и выдающийся организатор, который построил целую деревню Дрвенград, где проходят фестивали музыки и кино. Я думаю, что с его приходом начнется новая жизнь российского театра. […> Вы понимаете, что это такое, когда в центре Европы кто-то объявляет фестиваль русской музыки? Для этого нужно иметь определенную отвагу. Но уж чего у Эмира не отнять - это смелость, прорыв, неожиданность и невероятную яркость", - сказал Газете.Ru пианист, педагог и народный артист России Юрий Розум.



Бог в помощь.



Эмир Кустурица сообщил о желании получить гражданство России.