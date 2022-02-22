Слава Новороссии! Второе начало большой славянской Реконкисте положено, - А.Дугин

14:30 23.02.2022

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВОРОССИЯ! НАЧАЛО БОЛЬШОЙ СЛАВЯНСКОЙ РЕКОНКИСТЕ ПОЛОЖЕНО



Александр Дугин



22.02.2022 - до обращения Президента



Семь лет с 2014 года для меня было слишком болезненно комментировать тему ДНР и ЛНР и в целом Украины. Свертывание Русской Весны я пережил как личную драму и страшную потерю. Я делал все возможное - вопреки тогдашним намерениям Кремля, чтобы состоялся референдум о независимости ДНР и ЛНР. Некоторые близкие мне люди погибли в битве за Донбасс. Часть меня - может быть самая лучшая - погибла там же. Заметки, которые я писал весной 2014 года, составили целую книгу "Украина: моя война." Она издана, переведена на несколько иностранных языков. При слове "Новороссия" я все эти годы испытывал острую боль - физическую. Я не мог понять нашу власть, почему она остановила то, что не должна была, и не сделала то, что очевидно должна была. Не понимаю и сейчас.

Мне было совершенно очевидно, что так все не останется. Мое последнее выступление на федеральных каналах (на Первом) звучало так:



"Потеряем Донбасс, потеряем Крым. Потеряем Крым, потеряем Россию."



Вот именно в силу своего содержания оно и стало последним.



Далее начались Минские переговоры. Но тогда я уже перестал говорить что-либо на эту тему. Из одного неправильного решения логически вытекало другое. Все было бесполезно. Кремль был не готов действовать решительно в ситуации, которая геополитически была кристально ясной. Глобалисты отняли у нас Украину. И пока мы не вернем все назад, они не успокоятся, и будут наседать дальше. Крым никто не признает, пока мы их это не заставим сделать.



Трамп со своим реализмом был окном возможности для относительно гармоничного урегулирования ситуации. Он не был глобалистом. Но этого не случилось. Когда к власти снова пролез глобалист и атлантист Байден, все стало снова фатально.



И вот теперь с опозданием на 7 кошмарных лет Кремль делает то, что должен был сделать давно. Вот она страшная цена фразы "лучше поздно, чем никогда". Но и правда, лучше чем никогда. Лучше.



Сегодня 21 февраля 2022 года мы признали ДНР и ЛНР. Причем в границах до начала карательной операции. Гражданское население стремительно покидает Донбасс. Это значит именно то, что вы подумали.



Вот только сейчас мы преодолели точку невозврата. Назад повернуть уже нельзя. Поздно.



Мы вступили в Русскую Весну-2. Мои друзья, братья и сестры Донбасса дождались. Как невыносимо им было эти 7 лет. Я не мог им смотреть в глаза, как сербам после НАТОвских бомбежек Белграда. Тогда мы должны были помочь. И не помогли. С народом Донбасса не менее страшно и унизительно. Да, мы их не бросили, не предали до конца. Но не спасли. Только сейчас проснулись.



У меня нет даже отдаленной догадки, почему именно сейчас. И как шел процесс геополитического планирования предыдущие 7 лет. Кто-то считает, что мы выиграли время. Мне кажется, мы его потеряли. Но снова - "чем никогда ". И поэтому страница закрыта. Мы вступаем в новый период.



В такой ситуации дистанцироваться, хранить молчание или устраняться аморально. Перед лицом народа и истории.



Поэтому начинаем русскую евразийскую мобилизацию. Ни на что не рассчитывая и не надеясь. Пройдем так далеко, как сможем.

Я не вижу и не хочу ни другого пути, ни другой судьбы. Битва за Украину, по Бжезинскому, это условие возрождения нашей Империи. Чтобы не допустить этого, Запаом и был проведен Майдан и последующий госпереворот. Строго по планам атлантистов. И ответ евразийцев может быть только один. Тот самый. Ну, скажем, начнем с признания. Это уже жест. И это решимость.



Дай Бог, чтобы так и дальше.



II



22.02.2022 - после обращения Президента



Стоянка поезда закончилась. 7 лет ужаса завершены. Поезд истории двинулся с места. Естественно, это только начало. Мы понесли за это время страшные потери. Гибли наши близкие. Безвременье изматывало нервы. Ложь отравляла чувства и мысли. Точка невозврата позади. Последний раз скажу: те, кто 7 лет назад поддерживал "хитрый план", которого не было, как бы помягче выразиться... Одним словом, правы и на этот раз были только мы. Люди Русской Весны. Воины Новороссии.



Новороссия - это территория будущего. И теперь "Крым наш" покажется компромиссом и полумерой. Тот дух, который живет на Донбассе, изменит все. Не только в Новороссии, но и в самой России. Так просто его с повестки не снять.



Президент сказал о декоммунизации. Думаю, он имел в виду не только неизбежность дальнейшего рспада Украины, искусственно созданной большевиками (нет большевиков -- нет Украины), но и то, что России больше, чем один век (отсюда обращение в речи Презилента к Империи) и что мы носители новой идеологии - не либеральной, это очевидно, но и не коммунистической. Мы -- народ Империи. Мы, русские, не про прошлое, мы про будущее.



"Крым наш" отслоил от власти 5-ую колонну. Сейчас произойдет отслоение 6-ой. Колебания ряда фигур на Совбезе - толи маскировка (у силовиков), то ли вершина айсберга. Значительная часть российской элиты сегодня получила сокрушительный удар. В 2014 году 6-ая колонна грудью легла на амбразуру, чтобы Донбасс никогда не стал бы "нашим". И почти 8 лет эту оборону держала. Сегодня ворота города треснули. Дальнейшее будет очень не просто. Вероятно, сложнее, чем кажется.



И конечно, Вашингтон и Лондон уже в этот момент включают свои контрмеры. Часть из них предсказуема, а вот часть, возможно, и нет. Надо готовиться к самому настоящему большому противостоянию.



Поздравляю людей Новороссии. Это вы, своей жизнью, своей кровью, своей верой, сделали этот день возможным. Это ваша победа. Будем помнить тех, кто уже не с нами. Нет, это неверное выражение: наши мертвые всегда с нами, и только они по-настоящему с нами, поскольку мертвые не предают.



Слава Новороссии! Второе начало большой славянской Реконкисте положено.