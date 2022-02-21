Трамп: признание Россией ДНР и ЛНР - гениальное решение Путина

14:53 23.02.2022

Дональд Трамп назвал гениальным решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик



Бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал гениальным решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).



В эфире радиостанции iHeart, выдержки из которой публикует РИА Новости, экс-президент США отметил, что Путин поступил очень мудро, объявив большую часть Украины независимой.



"Это было замечательно. Путин намерен стать миротворцем. Российская армия на границе с Украиной - самые сильные миротворческие силы", - отметил Трамп, добавив, что США необходимо также действовать на своих южных границах.



Также он подчеркнул, что украинский кризис во время его президентства оставался в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его отношениям с Путиным.



"Этот парень очень сообразительный. Я очень хорошо знал Путина. Я отлично с ним ладил. Я ему нравился. Он нравился мне. Знаете, я имею в виду, что он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну", - резюмировал 45-й президент США.



Ранее сообщалось, что действующий глава Белого дома Джо Байден объявил о новых антироссийских санкциях из-за признания РФ ДНР и ЛНР. В частности, под ограничения Вашингтона попадут российские элиты, госкорпорация ВЭБ. РФ и российский суверенный долг.