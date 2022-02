Лидер Украины получил "шелковый шнурок" от Путина и Байдена

15:36 23.02.2022 New York Times: "Зеленский - дурак". Интересное объяснение

Сразу после ядерного шантажа в Мюнхене лидер Украины получил "шелковый шнурок" от Путина и Байдена



Александр Ситников



Обращение Зеленского к нации после заседания Совета национальной безопасности и обороны уже охарактеризовали, как "На добраніч, українці" (Спокойной ночи, украинцы). По мнению очень многих жовтий-синіх экспертов, в речи захисника незалежності № 1 в целом преобладает "вода" и ноль конкретики. Позабавило разве что "Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим". А как же $ 57 млрд внешнего займа, не считая коммерческих кредитов.



Наверное, поэтому "причин для вашей бессонной ночи нет". Правда, нацики, купившие хаты в "европах и америках", ждали объявления войны России, но у бывшего кавээнщика хватило ума этого не сделать. Фигу вам, типа "украинцы - разумная и мудрая нация".



А еще Зеленский фактически заявил об одностороннем выходе из Минских соглашений, но они никогда не выполнялись Киевом. Он также требовал экстренного созыва Н4 (Нормандской четверки), но после драки кулаками не машут. Самое главное, украинский лидер рассказал, как возмущались лидеры Запада. И что? А на десерт "Зе" заявил, что "Запад ему поможет" санкциями, вот только США и ЕС давно уже экономически душат Россию. Короче, ничего нового!



Тут есть один любопытный момент. За всей этой шумихой о признании Россией ЛДНР забылась другая, более важная его речь в Мюнхене - на "Давосе обороны", где бывший лицедей сделал попытку ядерного шантажа.



Ответка западных "друзей" последовала моментально. Близкие к офису президента (ОП) Украины телеграм-каналы сообщили, что команда главного слуги народа крайне нервно отреагировала на публикацию New York Times под названием "Он в Центре Шторма и попал в неприятности". Статья посвящена шестому президенту "незалежной". В резиденции Зеленского под названием "Банковая, 11" (по аналогии с британским "Даунинг-стрит, 10") сразу стало жарко.



Если разобраться, лидер неньки получил от NYT по полной программе: ему напомнили главные зашквары его правления, включая небывалый расцвет коррупции и грязные схемы госпрограммы "Большая стройка". Есть смысл привести пару цитат.



"Его сторонники думали, что он откажется от старых привычек и коррупции. Его самые резкие критики утверждали, что г-н Зеленский, русскоговорящий человек, родившийся на востоке Украины, чуть ли не продаст страну России. Однако истина более прозаична: г-н Зеленский был разоблачен реальностью. Она показала, что он удручающе посредственен". Другими словами, обыкновенный дурак.



"В марте 2020 года, когда брата главы его администрации уличили в том, что он предлагал государственные посты за деньги, Зеленский ничего не сделал. Совсем недавно высокопоставленный депутат был заснят на камеру, когда в пьяном виде предлагал взятку полицейскому на месте автокатастрофы, которую он мог спровоцировать. Общественность возмутилась, но господин Зеленский лишь пробормотал неодобрительный комментарий. Даже красивые недавно построенные дороги президента погрязли в конфликтах. Процесс закупок считается фальсифицированным, а цены слишком высокими".



То ДТП, о котором написала NYT, устроил нардеп Александр Трухин, "кассир" "Большой стройки", который, будучи пьяным, прямо на камеру, судя по всему, рефлекторно предложил взятку полицейскому. А потом что? Задается вопросом главная газета "свободно мира". Да - ничего!



В демократиях, как правило, за такое устраивают публичную порку, но "Зе" этого не сделал, что говорит лишь о том, что Трухин возит ему деньги чемоданами.



На самом деле США плевать хотели на коррупцию в "незалежной", уверены инсайдеры из ОП. Они напоминают, что New York Times в США играет роль проводника политики Демпартии и довольно часто доносит до своих "сукиных сынов" сигналы о недовольстве Белого дома (когда там правит "Демократ").



Ряд украинских т/к со ссылкой на своих людей в окружении "Зе" пишет, что янки не позволят какому-то лицедею вести свою игру. Типа, это не кино "Квартала-95". Как поясняет @legitimniy, "не зря Байден настоятельно просил Зеленского не ехать на Мюнхенскую конференцию, чтобы тот не дискредитировал политику США".



Ходят слухи, что Зеленский, не получив поддержки у демократов, начал проситься к республиканцам США, проигравшим последние президентские выборы. Кроме того, Киев попытался через голову Байдена актуализировать кейс Будапештского меморандума в западных СМИ, что было воспринято в Белом доме как верх наглости. За такое янки бьют даже своих "сукиных сынов".



Байден, как бы к нему ни относились критически, в том числе и в нашей стране, справедливо считается прагматиком с огромным политическим опытом. Для него "Крым-2014" - это давно свершившийся факт, тогда как попытка Украины войти в ядерный клуб и впрямь несет России не меньшую угрозу, чем атомные бомбы Северной Кореи - Японии.



Как говорится в известных кругах, "за базар надо отвечать". Сразу несколько украинских т/к сообщили о звонке Зеленского Байдену перед заседанием СНБО. Хозяин Белого дома отделался общими словами, что было расценено бандеровской верхушкой как негативный сигнал. Команда "Зе" заныла, что Запад оставил неньку один на один с Россией.



В частности, Украина запросила экстренную экономическую помощь, в том числе у МВФ, ВБ, правительства США и отдельно у Германии. Но фактически Запад показал фигу, скулили "квартальцы". Между тем, по оценке киевских экономистов, после того, как резко обострилась ситуация на линии разграничения с ЛДНР и российский флот начал учения в Азовском море, Брюссель легко и просто закрыл для гражданской авиации небо над Украиной (памятуя сбитый MH17), "незалежная" понесла миллиардные убытки.



Естественно, что забугорные СМИ прокатили попытку Зеленского разыграть карту Будапештского меморандума. Во всяком случае, мейнстримной темой ядерный шантаж не стал.



На мюнхенский шантаж "Зе" отреагировала и Россия. 21 февраля на историческом заседании СБ РФ министр обороны Сергей Шойгу сказал: "За долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там (на Украине) были созданы возможности по созданию такого (ядерного) оружия и его носителей". В частности, ударить по России укрофашисты могут ракетными комплексами "Точка-У". Значит, недооценивать хотелки клоуна очень опасно.



Сейчас, после того, как Кремль четко заявил, что не допустит ядерного статуса бандеростана на фоне "дерзкого" признания ЛДНР, Киеву лучше вообще не поднимать эту тему. Тем более, что в разговоры о том, что Украина станет для России "Вьетнамом", не верят знающие эксперты даже в США.



Тамошние аналитики напомнили, что в 2015 году тогдашний президент США Обама обещал, что Сирия окажется "трясиной" для России и лично Путина. Спустя семь лет, по оценке американского журнала Foreign Affairs, признанного в Штатах, как наиболее авторитетное издание о внешней политике, ситуация в корне отличается о того, что имеет место в Афганистане. Только не надо говорить, что Талибан* сильнее ИГИЛ**.



"Сирия не стала для Путина трясиной. Россия изменила ход войны и спасла президента Сирии Башара Асада от неминуемого поражения, а затем превратила военную силу в дипломатические рычаги", - пишет FA. Авторы статьи Лиана Фикс и Майкл Киммидж, эксперты немецкого фонда Маршалла, уверены, что соотношение затрат и выгод и здесь, в "незалежной", будет на стороне Москвы. Что касается будущего самой Украины, то Европа получит государство-банкрота.



В любом случае, Запад, прежде всего Вашингтон, не простит Киеву потерю Донбасса. Какие бы оправдания не приводил хозяин "Банковой, 11", именно его политика привела к признанию Россией ЛДНР. Похоже на то, что Путин и Байден "похоронили" Зеленского. Теперь он - политический труп.



* Движение "Талибан" по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г. признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



** "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

