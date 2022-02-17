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Артдуэли в Донбассе дают повод к большой войне, - В.Мухин
17:31 23.02.2022

На фоне обострения обстановки в регионе к маневрам на юге РФ подключились корабли Каспийской флотилии
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
17.02.22
На учениях "Союзная решимость – 2022" отрабатывали удары с применением реактивных систем залпового огня "Смерч". Фото со страницы Министерства обороны Республики Беларусь в "ВКонтакте"
Ситуация в Донбассе в четверг резко обострилась. Представители и Киева, и непризнанных ДНР и ЛНР сообщают, что войска за сутки более 30 раз нарушали режим тишины, и почти всегда с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений – артиллерии калибром более 100 мм. Артиллерийские дуэли шли практически весь день, с обеих сторон есть раненые мирные жители. Обстрелы продолжаются, и именно это обстоятельство, по мнению экспертов, может стать поводом для начала активных боевых действий, в которые окажутся втянуты российские войска.

Судя по поступающим из Донбасса сообщениям, представители ДНР получили приказ работать только на подавление огневых точек противника. Аналогичные задачи ставятся, видимо, и перед подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщениям СМИ, украинские войска нанесли ущерб строениям поселка Шахты им. Гагарина, в Горловке и пригородах Донецка. Украинской артиллерией обстреляны жилые дома в донецком поселке шахты "Трудовская", под серьезный огонь попало село Николаевка в ЛНР, повреждена линия электропередач, газопровод низкого давления. Со стороны ДНР и ЛНР велся огонь по боевым позициям ВСУ, железнодорожной станции Кондрашевская-Новая в Луганской области, также снаряды попали в постройку детсада в Станице Луганской. В городе Марьинка Донецкой области в четверг утром возле автобусной остановки упал снаряд, в результате чего получила ранение женщина. Кроме этого, один из снарядов артиллерии непризнанных республик попал во двор Врубовского лицея Попаснянского городского территориального общества, также зафиксировано прямое попадание в хозяйственную постройку, перебит газопровод высокого давления, без газоснабжения осталось 70 квартир и 96 частных домов. О жертвах не говорится, ВСУ сообщили, что в результате обстрела получили ранения два солдата.

Не ясно, являются ли обоюдные артиллерийские обстрелы в Донбассе заранее запланированными или спровоцированными. Подобные эпизоды за восемь лет противостояния возникали на юго-западе страны неоднократно, но благодаря переговорам и посредничеству международных организаций они не приводили к началу масштабных боевых действий. Однако сейчас, в условиях, когда на Западе анонсируют вторжение России в Украину, по мнению представителей США обострение в Донбассе может быть спровоцировано именно Москвой. Скажем, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что "атака на Украину может начаться в любой момент", и для нападения РФ может использовать "любой сфабрикованный предлог".

Представители РФ заявления о планах вторжения в Украину продолжают опровергать, и провокационных действий в отношении ВСУ со стороны российских войск на сегодняшний день не зафиксировано. При этом, как утверждают в Минобороны РФ, Москва продолжает отвод своих войск из районов учений (в том числе и вблизи территории Украины) в пункты постоянной дислокации. Сообщается, что после учений из Курской и Брянской областей возвращаются танкисты и тыловые части, а из Крыма части перебазированы в Дагестан и Чечню. Военное ведомство РФ показало кадры того, как в Западном военном округе "на зимние квартиры" отправляется воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений 1-й танковой армии. А в Южном военном округе из Крыма в пункты постоянной дислокации отправлено около 10 военных колонн.

Однако в Киеве, в Вашингтоне и НАТО заявлениями и действиями России не удовлетворены. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что действительно "небольшие подразделения для вида отводятся, но говорить о тотальном или даже существенном отводе войск нельзя". "И здесь это совпадает с заявлениями из США, что факта отвода войск нет", – отметил он. Резников утверждает, что у границ Украины находятся около 140 тыс. российских военных, из которых 125 тыс. штыков – из так называемого наземного контингента, а остальные – "морская и воздушная составляющие". При этом, по данным Резникова, в Донбассе сосредоточено не 120 тыс. представителей ВСУ, как утверждают в РФ, а всего 35–37 тыс. украинских солдат и офицеров. То есть, по информации Киева, в "ударной" группировке на юго-востоке страны столько же бойцов, сколько в армейских корпусах военного ополчения ДНР и ЛНР.

Каких-то подтверждений озвученным цифрам Резников не дал. При этом Кремль устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщил, что в Донбассе на линии разграничения отмечается "огромный ударный потенциал украинских войск". Представители ДНР и ЛНР утверждают, что ВСУ продолжают готовить наступление, а прибытие президента Украины Владимира Зеленского в район проведения операции Объединенных сил (ООС) в районе Мариуполя "связано с подготовкой высадки морского тактического десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на азовском побережье ДНР и осуществить наступление в тыл ополчения". Со ссылками на патруль миссии ОБСЕ сообщается о том, что ВСУ перебросили 22 танка Т-72 в район населенного пункта Подлесное, что всего примерно в 16 км от "линии фронта". А представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис сообщил, что "с 13 февраля текущего года в населенных пунктах Лисичанск и Лиман на базе отдельных радиолокационных рот первой радиотехнической бригады ВСУ развернуты дежурные пункты наведения авиации из состава 204-й и 831-й бригад тактической авиации". Это может свидетельствовать, что ВСУ готовят применение против подразделений непризнанных республик боевых самолетов типа Су-27 и МиГ-29 – эти действия отрабатывались на днях на учениях "Метель-2022". За маневрами на полигоне в Ровенской области наблюдал 16 февраля сам Зеленский. Он и Резников по-прежнему продолжают утверждать, что Киев не вынашивает агрессивных планов в отношении Донбасса.

На этом фоне Вооруженные силы РФ продолжают маневры. На российско-белорусском учении "Союзная решимость – 2022" в четверг отработаны задачи по групповому удару с применением реактивных систем залпового огня "Смерч". Артиллеристы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа провели учения на общевойсковом полигоне "Молькино" в Краснодарском крае. В Ростовской области организовано тактико-специальное учение со спецназом, в ходе которого на полигоне "Кадамовский" отрабатывались действия в тылу условного противника. Были задействованы вертолеты и бронемашины. А 20 кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в районе Махачкалы. СМИ сообщают, что некоторые из них семь лет назад вели огонь "Калибрами" по районам дислокации боевиков в Сирии. Дмитрий Песков в очередной раз отверг сообщения западных СМИ о том, что Россия готовит вторжение в Украину и назвал фейком данные о том, что это нападение состоится после 20 февраля.

Источник - ng.ru
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