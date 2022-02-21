Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества

19:10 23.02.2022

23 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества. Пресс-служба президента распространила текст поздравления.



Глава государства обратился в первую очередь к солдатам и сержантам, офицерам и генералам.



"Ежегодно 23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности тем, кто защищал и защищает нашу Родину. Тем, кто стал образцом чести и доблести, преданного служения Отчизне, духовного величия нашего народа. Особые почести мы оказываем нашим ветеранам Великой Отечественной войны и труда. Этот праздник напоминает нам завет предков беречь свое Отечество как зеницу ока. Ведь защита родного дома - первейший долг, исполнение которого для каждого гражданина - дело чести.

В этот день все кыргызстанцы с благодарностью вспоминают героический подвиг защитников Родины, склоняя голову перед светлым образом тех, кто отдал свою жизнь за свободу нашей тогда единой державы. И только при таком отношении подрастающим поколениям станет понятным и значение независимости суверенного Кыргызстана, необходимости беречь и защищать родную землю. Именно так молодежь постигает смысл таких святых понятий, как Отечество, обязанность гражданина и патриотический дол", - говорится в поздравлении.



По словам Садыра Жапарова, сейчас, когда мир с каждым днем сталкивается со все новыми угрозами, военнослужащие должны находиться в высокой степени готовности противостоять этим вызовам.



"В этих условиях государство предпринимает неустанные усилия с тем, чтобы совершенствовать боеспособность Вооруженных сил нашей страны, неуклонно улучшать их готовность дать отпор любой экспансии извне и повышать уровень воинской подготовки. Вместе с тем значительное внимание руководство страны уделяет и социальному обеспечению военнослужащих, что мы будем делать и впредь", - отметил президент.



Он добавил, что этот день вдвойне дорог тем, кто стоит на защите интересов государства, всего себя отдавая ратному делу.



"Считается, что 23 февраля - это исключительно мужской праздник. Но в нашей армии служат и немало женщин, которые стойко, с гордостью и достоинством выполняют свой воинский долг, ни в чем не уступая мужчинам. Хочу сегодня воздать им должное, и сердечно поздравляю их с Днем защитника Отечества. Самые теплые слова должен сказать теперь о ваших близких. Офицерские семьи - это поистине нравственный стержень нашей армии. Нет женщин более преданных и самоотверженных, чем ваши матери и жены. Все тяготы армейской жизни они переносят наравне с вами", - отмечено в тексте.



Президент поблагодарил военнослужащих за служение Родине.