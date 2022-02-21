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Запад сам признает: Россия смеется над санкциями, - К.Ольшанский
20:54 23.02.2022

Америка с Британией запретят ЦСКА играть в футбол и хоккей?

Константин Ольшанский

Американские и британские политики с серьезными лицами вводят смехотворные санкции против ЦСКА и крошечных крымских банков, о которых на материке и знать не знают.

При этом независимые экономисты констатируют: даже куда более серьезные санкции не принесли бы для России сколько-либо ощутимого экономического урона. Ведь с 2014 года российская экономика оказалась полностью перестроена - сейчас она почти неуязвима для санкционного давления.

Der Spiegel: Россия отказалась от евро и доллара в пользу юаня и золота

Российская экономика с 2014 года активно развивалась в условиях санкционного давления, перестраиваясь на альтернативные рынки сбыта. Такой вывод сделали экономические обозреватели самого влиятельного немецкого издания Der Spiegel, которое не заподозришь в симпатиях к России, Тим Барц и Клаус Хекинг.

Журналисты провели большое исследование, чтобы понять сильные и слабые стороны российской внешней экономики. Слабых почти не нашлось.

Золотовалютные резервы Банка России неуклонно росли последние 7 лет. Они достигли минимума после введения западных санкций, что действительно ограничило приток валюты в страны. За 2014−2015 годы резервы Центробанка сократились с $510 млрд. до $350 млрд.

Однако, начиная с апреля 2015 года, резервы только увеличивались, и к началу февраля нынешнего года превысили $640 млрд. Это абсолютный исторический рекорд. Сейчас резервы России почти втрое превышают те, что были накоплены даже в тучные нулевые годы гигантских цен на нефть, обрушенных глобальным финансовым кризисом 2008 года.

Причем, как особо отмечают авторы Der Spiegel, если еще десять лет назад почти 80% российских резервов были напрямую зависимы от Запада (они содержались в западных ценных бумагах), то затем эта доля постоянно уменьшалась. И сейчас едва достигает трети.

"Западные партнеры" остались уже далеко в кризисных годах

Дедолларизация экономики (по крайней мере, государственных финансов) - целенаправленная политика, которую проводит Россия, констатируют эксперты Der Spiegel.

Согласно отчету Центробанка, постоянно растет доля следующих активов - негосударственных ценных бумаг (по состоянию на июль 2021 года на них приходилось уже более 10% резервов) и золота (почти 22%). Причем золото - это настоящие слитки, которые хранятся в хранилищах Центробанка внутри России.

Второй страной по доле распределенных российских резервов сейчас является Китай, где хранится почти 14%. Далее в порядке убывания следуют Франция, Япония и Германия. Причем доля наших "западных партнеров" постоянно уменьшается.

Происходит это пропорционально с отказом Центробанка от хранения резервов в политически опасных валютах - евро, долларе и фунте стерлингов. Зато постоянно увеличивается доля юаня, которая в середине прошлого года превысила 13%.

Уменьшается как доля государственных ценных бумаг, в которых хранится российский резерв, так и география. Сейчас две основные страны, в компании которых вкладывается Россия, - это Китай и Япония. Причем требования к кредитному рейтингу компаний, разумеется, крайне высокие.

Торговать зерном для России столь же выгодно, как и нефтью

Экономисты Der Spiegel отмечают также, что прекрасная конъюнктура на мировых сырьевых рынках стремительно пополняет российские госфонды. А конкретно - Фонд национального благосостояния (ФНБ), куда идут сверхдоходы от экспортных продаж нефти, нефтепродуктов и газа.

По данным российского Минфина, к началу нынешнего года в ФНБ уже было накоплено $183 млрд. (это 11,7% от ВВП). Экономисты сравнивают с показателями, которые были перед началом введения санкций: в январе 2014 года в ФНБ было менее $87 млрд. (4% от ВВП).

Причем рост цен на энергоносители продолжается. В этом отношении нестабильность даже выгодны российским экспортерам - нефть и газ дорожают, а ФНБ пополняется еще быстрее, делая Россию все более неуязвимой для Запада.

Благоприятно складывается конъюнктура и аграрного экспорта, который также пополняет российский бюджет. По данным Федеральной таможенной службы, объем аграрного экспорта за прошлый год приблизился к $38 млрд. Это почти на четверть больше, чем было в 2020 году.

Любопытно, что в весовом выражении объем экспорта снизился, зато в стоимостном - вырос. Все из-за постоянного роста глобальных цен. Причем основными покупателями российской продукции остаются не только ближневосточные страны (Турция, Египет), но также государства Евросоюза. А еще Китай и Южная Корея.

По некоторым позициям цифры роста и вовсе умопомрачительные: скажем, на экспорте растительного масла Россия заработала на 40% больше, чем еще в 2020 году. Сравним: выручка от экспорта сырой нефти выросла на 50%.

То есть для России торговать сельскохозяйственной продукцией становится уже выгодно, как и нефтью. Причем, как и в случае с нефтью, политическая нестабильность тоже на руку - глобальные аграрные цены будут продолжать расти, наполняя российский бюджет. А Запад пускай есть российский хлеб и плачет от собственных санкций.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645638840
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