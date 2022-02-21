В КиргизАрмии появились 7 новых генералов

22:00 23.02.2022

Президент сегодня, 23 февраля, присвоил очередные воинские звания ряду руководителей силовых структур.



По данным пресс-службы Садыра Жапарова, звания присвоены:



министру внутренних дел Улану Ниязбекову присвоено звание генерал-лейтенанта милиции;

министру обороны Бактыбеку Бекболотову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта;

заместителю министра внутренних дел Нурбеку Абдиеву присвоено звание генерал-майора милиции;

заместителю министра внутренних дел Октябрю Урмамбетову присвоено звание генерал-майора милиции;

заместителю министра обороны Акылбеку Ибраеву присвоено воинское звание генерал-майора;

заместителю председателя - начальнику Девятой службы ГКНБ Жумгалбеку Шабданбекову присвоено воинское звание генерал-майора.

командиру войсковой части № 01003 Министерства обороны Руслану Мукамбетову присвоено воинское звание генерал-майора.

Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что отмеченные сегодня руководители силовых структур продолжат достойно выполнять возложенные на них задачи. Он пожелал им дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия.