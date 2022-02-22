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|Талгат Курманбаев возглавил "КазТрансОйл"
22:53 23.02.2022
Талгат Курманбаев назначен председателем правления АО "КазТрансОйл", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"В соответствии с решением совета директоров АО "КазТрансОйл" генеральным директором (председателем правления) АО "КазТрансОйл" с 23 февраля 2022 года избран Талгат Курманбаев", - говорится в сообщении.
Ранее Талгат Курманбаев занимал пост заместителя директора
Он родился в 1979 году. В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию, в 2004 году - Казахский государственный национальный технический университет имени Каныша Сатпаева. С 2000 года начал работать в нефтяной отрасли.
Являлся исполнительным директором по транспортировке АО "КазТрансОйл", генеральным директором ТОО "КазМунайГаз-Аэро", заместителем директора департамента транспортировки и переработки нефти Минэнерго.
Напомним, 15 января досрочно были прекращены полномочия пре