Новым омбудсменом Кыргызстана станет Атыр Абдрахматова

23:26 23.02.2022

Парламентский комитет утвердил Атыр Абдрахматову на должность омбудсмена



Ее кандидатуру выдвинули три фракции: "Ата Журт Кыргызстан", "Бутун Кыргызстан" и "Ынтымак"



Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту выдвинул единственного кандидата на должность главного правозащитника страны.



Кандидатуру Атыр Абдрахматовой поддержали три фракции: "Ата Журт Кыргызстан", "Бутун Кыргызстан" и "Ынтымак".



Напомним, экс-омбудсмен Токон Мамытов сложил свои полномочия по причине участия в парламентских выборах.



Эльдос Казыбеков