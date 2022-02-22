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|ДонбассФронт. Укрармия пошла в атаку под Николаевкой
23:43 23.02.2022
Украинская армия атаковала позиции ЛДНР
В районе села Николаевка завязался мощный бой, сообщает спецкор "КП" Александр Коц с места событий
Крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР в районе села Николаевка, сообщает спецкор kp.ru Александр Коц.
- Завязался мощнейший бой с применением стрелкового оружия. Украинские военные обрушили на народную милицию ДНР массированный огонь. Сейчас я нахожусь рядом с селом Николаевка, наблюдаю множественные разрывы, идет применение артиллерии, - передает Александр Коц.
Наш журналист продолжает наблюдать за развитием ситуации.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин и главы ЛНР и ДНР подписали договор о признании Россией республик Донбасса, а также соглашения о дружбе и сотрудничестве.
Киеву предложено в добровольном порядке начать отвод войск и вооружений от линии соприкосновения в Донбассе. Обстановка в регионе до сих пор остается крайне напряженной: ВСУ продолжают провокации и обстрелы как военных, так и гражданских объектов ЛДНР.
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