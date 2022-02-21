Муфтият Казахстана запретил мусульманам пользоваться криптовалютой

00:39 24.02.2022

Духовное управление мусульман Казахстана запретило мусульманам пользоваться криптовалютой.



Муфтият приводит три причины принятого решения. Во-первых, как сказано в пресс-релизе, согласно шариату, любые деньги должны быть выпущены и защищены государством.



"Биткойн не является национальной валютой. Так как это децентрализованные виртуальные деньги, гарантированные государственными органами и не защищенные финансовым законодательством и реальными активами. В любой момент его рынок может резко подняться или упасть, и от этого могут пострадать люди", – говорится в сообщении.



Во-вторых, как указывают в ДУМК, биткоин-процессы часто совершаются закрыто, что "ведет к обману и мошенничеству, что запрещено шариатом". В-третьих, биткоин как валюта или товар находится вне контроля ответственных сторон, что может может негативно повлиять "внутреннюю экономику и дестабилизировать общество".



Покупать и продавать криптовалюту в апреле 2021 года мусульманам запретило ингушское духовенство.



В 2016 году Духовное управление мусульман Башкортостана запретило верующим ловить покемонов в онлайн-игре Po. Муфтият тогда заявил, что "одурманивающие вещества, азартные игры, к которым относится ловля покемонов, идолопоклонство и порчи – это главные орудия дьявола".



По данным Кембриджского университета, Казахстан вышел на второе место в мире по объемам майнинга биткоина, доля страны составила 18,1%. Казахстан опережают лишь США с 35,4%. Майнингу в Казахстане пособствовала дешевая электроэнергия и низкие налоги. Власти страны не остались в стороне и объявили о введении с января 2022 года дополнительного тарифа на электричество для майнеров – 1 тенге (меньше одного американского цента) за каждый киловатт израсходованной энергии.