Путин объявил войну Украине. "Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме..."

07:45 24.02.2022

Около пяти утра по московскому времени российские телеканалы начали транслировать обращение президента России Владимира Путина. Речь продолжалась полчаса: Путин сообщил о вступлении российской армии в вооруженный конфликт с украинской армией.



"В соответствии со статьей 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", - заявил Путин.



"Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме той, что используем сегодня", - объявил президент России.



Путин пообещал предать суду "тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации".



Он обратился к украинским военнослужащим с призывом сложить оружие. Тем, кто так поступит, обещана возможность вернуться к семьям. "Вся ответственность за кровопролитие лежит на совести украинского режима", - добавил Путин.



Одновременно с его речью украинские журналисты начали сообщать о взрывах в Киеве в Харькове, Одессе и других городах и об использовании ракет. Очевидцы также сообщают о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских сепаратистов, и о том, что атакованы военные объекты по всей территории Украины.



Пока транслировалось заявление Путина, в Нью-Йорке проходило заседание Совета безопасности ООН в присутствии генсека организации. Члены Совбеза продолжали призывать Россию к миру, когда о военных действиях уже было объявлено.



Накануне генсек ООН выступил против вторжения России в Украину.



Об обращении Путина Совету безопасности ООН сообщил председательствующий там постоянный представитель России Василий Небензя - после длинного рассказа о том, как Украина якобы обстреливает Донецк и Луганск, он сообщил Совету безопасности, что война (или, в терминах России, "спецоперация") уже началась.



Представитель Украины призвал исключить Россию из ООН.



Президент США выпустил специальное заявление о "ничем не спровоцированном и неоправданном нападении на Украину".



Путин в своем заявлении об Украине напомнил про бомбардировки Белграда в 90-е годы XX века, а также более поздние войны в Ливии и Ираке.



Вечером в среду российские государственные агентства сообщили, что главы так называемых "ДНР" и "ЛНР" обратились к Путину с просьбой о военной поддержке.