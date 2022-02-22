Российские ракеты точечно уничтожают армейскую структуру Украины

07:51 24.02.2022

В городах Украины раздались взрывы и начались пожары

Есть обновление от 07:15 → Из киевского аэропорта "Борисполь" начали эвакуировать людей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - С 5 часов утра в ряде городов Украины раздались взрывы.



По данным украинских источников, мощный взрыв раздался в районе казарм механизированной бригады в Одессе. Два мощных взрыва отмечены в Киеве. Взрывы слышны также в Краматорске, Николаеве, Бердянске.



Источники сообщают, что ракетным ударам подверглись военные объекты по всей Украине. Сообщается о сильных пожарах в Николаеве и уничтожении в Харькове склада ракетно-артиллерийского вооружения. Часть Одессы осталась без электропитания. Сообщается также об ударах по базам авиации в Василькове, военным объектам в районе Днепра.



Ранее сообщалось о взрывах в Донецке и Луганске, а также о стрельбе в Киеве и взрывах в районе аэропорта Борисполь.