Время свинчивания труб? Новая внешняя политика России, - Ю.Борисов

08:22 24.02.2022

ЮРИЙ БОРИСОВ | 23.02.2022

Время свинчивания труб?

Новая внешняя политика России не будет потакать Западу в его бесконечных претензиях



В связи с очередными и, как всегда, "адскими" западными санкциями против России в Москве, очевидно, идут интенсивные изыскания в части адекватного "не обязательного симметричного ответа" на этот западный шантаж.



Москва даст сильный ответ на санкции США, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны, говорится в распространенном 23 февраля заявлении МИД РФ… "Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб. И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы… Констатируем, что в арсенале американской внешней политики, находящейся в плену стереотипов однополярного мира с ложной убежденностью в том, что США по-прежнему вправе и могут навязывать всем собственные правила миропорядка, не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз".



В контексте данного заявления вариант свинчивания труб газопровода "Северный поток – 2", а возможно, и отключения "Северного потока – 1", при всей кажущейся экстравагантности такого шага, представляется все более актуальным и может оказать на западное общественное мнение сильнейшее воздействие. Ведь это общественное мнение сейчас уверено, что Запад может манипулировать темой российских газопроводов, как кошка играет с загнанной в угол мышкой. И ни одной минуты не сомневаются в том, что будут и дальше включать и отключать газопроводы по собственной воле, как и когда им заблагорассудится. Демонтаж Россией трубопроводной системы лишит их этих иллюзий полностью.



Все эти фантазийные бредни насчет чудодейственных ветряков и прочих солнечных батарей, с помощью которых якобы можно согреть и осветить всю Европу, – не более чем спекуляция политических проходимцев, получающих деньги из рук климатической мафии, в то время как вменяемые европейские политики и специалисты в один голос говорят, что борьба Европы против российского газа – это стрельба даже не себе в ногу, а прямо в голову.



"Европа не сможет выжить без российского газа, – заявил президент Сербии Александар Вучич. – Для нас цена в $2 тыс. абсолютно невыносима, надеюсь, мы сможем достигнуть какого-то более подходящего соглашения, но... невыносимо. Не знаю, кто в Европе это сможет платить, а без российского газа они не могут. То, что танкерами привезут сжиженный газ, – пустые слова, это даже часть от необходимого не покроет".



"Европа сейчас не имеет альтернатив российскому газу", – не менее определенно высказался генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.



Современная Западная Европа превратилась, как это ни странно, в геополитического пигмея, который фактически пляшет под дудку киевского режима, выполняя его прихоти в ущерб собственным экономическим и даже жизненным интересам. И делает это только лишь потому, что за спиной киевских шантажистов маячит тень США. Буквально только что Зеленский потребовал от Евросоюза, чтобы остановка "Северного потока – 2" стала "окончательной и бесповоротной". А Варшава добавила свои "пять копеек" в виде требования отключить заодно и СП-1.



Еще бы им этого не потребовать, если такой вариант развития событий целиком и полностью устраивает крупнейшие американские энергетические концерны, которые спят и видят, как они вышибут с европейского газового рынка российского конкурента. И самое печальное для Европы заключается в том, что и ее собственные политики буквально подпрыгивают от возбуждения, ратуя за американский газ.



Для России ждать, пока европолитики образумятся и станут интересоваться жизненными нуждами своих народов, дело заведомо безнадежное. Это сумеречное состояние "наших "партнеров" может продлиться и десять, и сто лет – в зависимости от предоплаты.



Между тем опыт свинчивания труб от ненужных газопроводов и использования этих же труб в других, более перспективных проектах у России имеется. Именно так российский "Газпром" поступил в 2018 году, когда аналогичные проблемы возникли с системой газопроводов "Южный поток".



Информация от 19 марта 2018 года: "Газпром" потерял надежду превратить проект "Турецкий поток" в газопровод для масштабного экспорта в Европу. Российский газовый холдинг готовится начать демонтаж трубопроводов "Южного газового коридора", которые изначально строились в расчете на "Южный поток", а затем были перенаправлены на "Турецкий". Последний, согласно плану, должен был поставлять в Турцию и ЕС 63 млрд кубометров газа в год. Однако рамочное соглашение с Анкарой удалось заключить лишь на две нитки "потока" вместо четырех. Из-за двукратного сокращения мощности "Турецкого потока" "Газпрому" оказались не нужны 506 километров труб, проложенных по маршруту Починки - Анапа - от Саратовской области до Краснодарского края. Они подлежат ликвидации вместе с газоизмерительной станцией "Моршанская".



Примечательно, что часть труб этого незадавшегося проекта была затем использована для прокладки "Северного потока – 2". Так что опыт утилизации оборудования экономически безнадежных газовых магистралей у России имеется. И в нынешних условиях приходит время применить этот опыт к газопроводам северного направления. Тем более это необходимо с учетом растущих потребностей в трубопроводном оборудовании для расширяющегося экспорта энергоносителей на Восток.



А если операция по извлечению газовых труб со дна Балтийского моря будет, паче чаяния, признана экономически нецелесообразной, их можно просто взорвать. Хотя бы для того, чтобы эти трубы не растащили на сувениры европейские "голубые воришки".



И тогда пускай Западная Европа строгает лучину в ожидании американских танкеров со сжиженным газом. Потому что эти танкеры, скорее всего, проплывут мимо Европы: Япония и Китай, как всегда, заплатят больше. Ничего личного, только бизнес, как говорят в таких случаях добрые американские жулики. А еще люди говорят, что скупой платит дважды, дурак трижды, а лох платит всегда. Привет, Европа, ты первая!