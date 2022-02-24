Глобальная афера американских фармацевтических гигантов, - В.Катасонов

08:24 24.02.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 24.02.2022 |



Бывший топ-менеджер BlackRock предсказывает крах Pfizer и Moderna



Ряд экспертов начинают приходить к выводу о том, что глобальная "борьба с пандемией ковида" – это невиданная по масштабам афера. Среди этих экспертов есть и инсайдеры. Например, Майкл Йидон, бывший вице-президент корпорации Pfizer. Или Брук Джексон, региональный директор американской компании Ventavia, которая в 2020 году была подключена к клиническим исследованиям прививочного препарата Pfizer.



А в начале года громко зазвучал голос инсайдера из финансового сектора. Это Эдвард Дауд (Edward Dowd) – бывший исполнительный директор по инвестициям в акционерный капитал и бывший портфельный менеджер BlackRock. Корпорация BlackRock – одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая по размеру активов, находящихся под управлением (10 трлн. долларов на начало 2022 года). Она получила право распределять продукцию печатного станка ФРС США в соответствии с приоритетами, о которых можно лишь догадываться.



Своими мыслями по поводу "пандемии" и "вакцинации" Эдвард Дауд поделился со Стивом Бэнноном (Stephen Bannon), бывшим главным стратегом Белого дома при Дональде Трампе, а также с известным американским тележурналистом Алексом Джонсом (Alex Jones).



Появились публикации с броскими заголовками: "Директор BlackRock предсказывает финансовый конец света", "Бывший портфельный менеджер BlackRock Эдвард Дауд раскрывает мошенничество, предсказывает банкротство Moderna и Pfizer", "Бывший исполнительный директор BlackRock Эдвард Дауд: "Глобальный долг на пике… и очевидно, что мы накануне конца…".



Дауд справедливо заметил, что финансовый кризис 2008-2009 гг. не привел к привычному (посткризисному) оздоровлению экономики. Настоящего экономического оживления не наступило. Наступила затяжная пора экономической стагнации. Объявленная ВОЗ в марте 2020 года "пандемия COVID-19" к здоровью людей имела очень незначительное отношение. Дауд отмечает, что истинными целями объявления "пандемии" и "борьбы с пандемией" были следующие.



Во-первых, "пандемия" должна была стать дымовой завесой, прикрывающей сползание мировой экономики в новую рецессию (в 2020 году падение мирового ВВП на 3,5% списали на ковид и локдауны).



Во-вторых, "борьба с пандемией" стала аргументом в пользу включения печатных станков центробанков (особенно ФРС, ЕЦБ, Банка Японии, Банка Англии). Якобы деньги нужны для "спасения людей". На самом деле спасали крупнейшие корпорации.



В-третьих, оживляющий эффект денежных эмиссий центробанков ограничен во времени. Надуваемые печатными станками "пузыри" на фондовом и других рынках неизбежно должны лопнуть. Безработица станет запредельной. Малый и средний бизнес будет уничтожен. Нынешние деньги превратятся в труху, отсутствие денег как средства обмена разрушит даже простейшие экономические связи. Последствием кризиса могут стать серьезные социальные волнения и взрывы.



По мнению Дауда, почти все официально провозглашаемые меры "борьбы с пандемией" преследуют цели, далекие от здоровья. Масочный режим, карантины, локдауны, дистанцирование, комендантские часы, вакцинации и ревакцинации, "зеленые паспорта" (QR-коды) призваны загнать всех граждан в систему тотального контроля. Эдвард Дауд говорит: "Это то, что я считаю созданием системы медицинской тирании, на самом деле призванной предотвратить беспорядки, которые последуют, как только все это [мировой кризис] раскрутится".



Особое внимание Дауд уделил мошенничеству фармацевтических корпораций Pfizer и Moderna. Есть много фактов, говорящих о том, что клинические исследования прививочных препаратов указанных компаний проводились с большими нарушениями и не были завершены. Особенно по препарату Pfizer, который 23 августа 2021 года был переведен из разряда экспериментальных в вакцинный препарат. Подобные нарушения покрываются американским фармацевтическим регулятором FDA. Как сообщил Дауд, бюджет этого государственного агентства на 50% формируется за счет денег Big Pharma. Фактически Big Pharma купила агентство на корню.



В августе прошлого года группой американских медиков был подан судебный иск с требованием к FDA выложить в открытый доступ имеющиеся у агентства материалы, касающиеся препарата Pfizer. Общественность, согласно американскому закону о свободе информации (Freedom of Information Act), имеет право знать, каковы основания для одобрения FDA прививочного препарата компании Pfizer. Ответчик (FDA) заявил, что массив информации очень велик; прежде чем ее выкладывать, следует проводить проверку и для удовлетворения искового заявления потребуется…75 лет. Дауд говорит: "Я также хочу подчеркнуть, что это мошенничество не могло бы произойти без помощи FDA… Вот почему FDA хочет скрывать данные в течение 75 лет".



Рано или поздно произойдет грандиозный скандал, подобный тому, какой произошел в 2000-2001 гг. с американским энергетическим гигантом Enron Corporation, оказавшимся биржевым пузырем. В 2001 году пузырь лопнул, и компания обанкротилась. Расследование показало, что имела место фальсификация финансовой отчетности компании, которую покрывали финансовые регуляторы. Бывший исполнительный директор Enron Джеффри Скиллинг (Jeffrey Skilling), признанный виновным в финансовых махинациях, был приговорен к 24 годам и 4 месяцам тюрьмы.



Enron – яркий пример преступного сращивания государственного аппарата и частного бизнеса, и сегодня то же самое происходит с фармацевтическими корпорациями Pfizer, Moderna. Руководители этих двух компаний уже забеспокоились. Финансовый директор Pfizer Д"Амелио (D’Amelio) в ноябре прошлого года, на пике успехов корпорации, ушел на пенсию. Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла (Albert Bourla) продал большой пакет принадлежавших ему акций своей компании. Избавлялся от своих акций в прошлом году генеральный директор Moderna. Есть и другие признаки того, что топ-менеджеры Pfizer и Moderna готовятся к возможным для них форс-мажорам.



Кстати, Эдвард Дауд – не только финансист, но и писатель. 3 мая 2020 года он поместил в "Твиттере" текст с набросками сценария фильма-антиутопии "Последняя битва свободы" (Freedom’s Last Stand)". Вот отрывок из сценария: Все события фильма вращаются вокруг "пандемии COVID-19". Вот начало этих набросков: "Предыстория начинается в 2020 году: вирус, имитирующий грипп, распространяется по всему миру. Некоторые считают, что это искусственное биологическое оружие, призванное прикрыть глобальный экономический коллапс из-за непосильного долгового бремени и растущего имущественного неравенства".



А вот окончание набросков сценария: "На заднем плане великодушные миллиардеры усердно работают над вакциной и цифровой системой идентификации, чтобы убедиться, что вы хороший гражданин. Правительство заявляет, что экономика не будет вновь открыта без обязательных вакцин для всех. Тех, кто скептически относится ко всему этому, очень мало; они отказываются принимать вакцину и решают отправиться в горы. Однако вакцина вводится, и многие начинают умирать. Правительства винят в этом людей, прячущихся в горах. Привитые очень устали, больны, голодны и, к сожалению, не очень умны, они верят в эту чепуху и начинают выслеживать людей в горах…"



Замечу, что в начале мая 2020 года мало кто говорил о вакцинации от ковида. И уж тем более мало кто мог себе представить развитие событий. Трудно сказать, откуда у Эдварда Дауда (кстати, весьма молодого человека) такая дальнозоркость. Тем временем начавшийся общественный международный трибунал "Нюрнберг-2" составил список главных виновников преступлений, совершаемых под видом "борьбы с пандемией". В списке четыре физических лица (Дростен, Фаучи, Тедрос, Гейтс) и два юридических – корпорация Pfizer и финансовый холдинг BlackRock.