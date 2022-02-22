Союзники по ОДКБ разделились по уровням понимания и поддержки России

08:40 24.02.2022

Союзники разделились по уровням понимания и поддержки

Страны ОДКБ по-разному отнеслись к признанию Россией республик Донбасса



Организации договора о коллективной безопасности оказалась перед новым вызовом. Входящие в нее страны-союзницы по-разному отнеслись к решению Москвы признать самопровозглашенные республики Донбасса. Так, в Минске этот шаг однозначно поддержали, отметив, что он "имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение", а в Нур-Султане и Ереване констатировали, что не собираются следовать примеру России и признавать республики Донбасса.



Решение Москвы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и последовавшее за этим обострение отношений с Западом поставили союзников России перед трудным выбором, поддержать действия Москвы или дистанцироваться от них. В особенно непростой ситуации оказались страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда кроме России входят Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.



Впрочем, определенный опыт в части реакции на подобное развитие событий у этих стран уже есть: в 2008 году Россия признала независимость двух самопровозглашенных республик Кавказа - Абхазии и Южной Осетии, а в 2014-м приняла в свой состав Крым. Однако сейчас ситуация более напряженная. В ходе нынешнего обострения Москва неоднократно обвиняла Киев в обстрелах приграничных сел Ростовской области и даже вторжении диверсионной группы, из которой пять человек якобы уничтожены, а один, как сказал глава ФСБ Александр Бортников, "взят в плен". Не обошлось без тревожных новостей и сегодня: как утверждает та же ФСБ, сторонники запрещенной в России организации "Правый сектор" собирались взорвать православный храм в Крыму.



При этом, учитывая, что буквально полтора месяца назад ОДКБ провела первую миротворческую операцию в Казахстане, вероятность задействования сил союзников вновь выглядит не такой уж невероятной. Впрочем, не при сложившихся условиях. Еще до признания ДНР и ЛНР, 19 февраля, генсек организации Станислав Зась, представляющий Белоруссию, напомнил, что "гипотетически это (размещение миротворцев ОДКБ в Донбассе.- "Ъ") можно представить при доброй воле со стороны Украины, ведь это ее территория, если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН и если возникнет необходимость и это решение поддержали бы все наши правительства". Представить, что эти условия будут выполнены, попросту невозможно, особенно если говорить о приглашении со стороны Киева.



Позднее, уже 22 февраля, заместитель премьер-министра и по совместительству министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сделал более категоричное заявление на этот счет.



"Устав ОДКБ строго ограничивает применение военных или миротворческих сил. Они могут применяться только на пространстве ОДКБ",- сказал господин Тлеуберди журналистам.



Теоретически можно вообразить еще один сценарий: что Москва пригласит союзников на собственную территорию, если она подвергнется атаке со стороны Украины. Впрочем, пока такое развитие событий не выглядит вероятным.



Что же касается позиции Нур-Султана по поводу самого признания ДНР и ЛНР Москвой, то сформулировать ее властям Казахстана оказалось так сложно, что они отложили этот вопрос на потом. "Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана,- заявил господин Тлеуберди еще утром 22 февраля.- Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН". Правда, никаких новых комментариев на этот счет до сих пор так и не поступило.



Единственное, что сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева по итогам Совбеза,- это то, что глава государства "отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния".



"Позиция Казахстана дружественная по отношению к России, но такая, чтобы не поругаться и со всеми остальными,- сказал "Ъ" казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.- Кроме того, все понимают, что однозначная позиция по Донецку и Луганску прямо повлияет на состояние казахстанско-американских и казахстанско-европейских отношений, которыми в Нур-Султане дорожат. Кроме того, общественное мнение расколото. Часть населения считает это правильным с точки зрения защиты русскоязычного мира, а часть - видит за этим возможные претензии к казахстанским территориям, где тоже немало русских".



Зато другой партнер Москвы по ОДКБ, Белоруссия, никакой однозначности уже не боится - ее отношения с Западом и так разрушены.



"Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик,- говорится в опубликованном во вторник заявлении МИД Белоруссии.- Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет".



По словам белорусского политолога Петра Петровского, который часто выражает точку зрения властей, признание Минском ДНР и ЛНР вслед за Москвой может стать вопросом недалекого будущего, но при определенных условиях. "Пока ситуация остается напряженной, мы не будем принимать это решение, так как сохраняется возможность прямого военного противостояния с Украиной,- сказал он "Ъ".- В таком случае Беларусь будет действовать на стороне России, тем более что вдоль белорусско-украинской границы остается российская группировка численностью в 30 тыс. человек - их учения на территории нашей страны продлили на неопределенный срок. Но если нынешний статус-кво сохранится, не исключено, что республики Донбасса могут признать уже 2 апреля - в День единения народов России и Беларуси. Такое мнение уже звучало".



Очень коротко прокомментировали ситуацию в Ереване. "Такого вопроса в повестке нет",- сказал о перспективах признания ДНР и ЛНР Арменией пресс-секретарь МИД страны Ваан Унанян. И добавил, что считает дружественными государствами как Россию, так и Украину.



Армянский политолог Грант Микаелян тоже убежден, что для Еревана будет правильным "максимально отстраниться от происходящего" в случае эскалации конфликта. "Есть опасения, что при ужесточении санкций в отношении России косвенно пострадает и Армения. Вырастут трансакционные издержки, и экономика России сократится, что не может не повлиять и на армянскую экономику",- сказал он в беседе с "Ъ".



Как мировые СМИ комментируют первый пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР

Президент Киргизии Садыр Жапаров высказался о ситуации вокруг Донбасса осторожно, но все же с пониманием российской позиции. "Возможно, это (господин Жапаров явно имел в виду признание республик, но не упомянул о них прямо.- "Ъ") была вынужденная мера для защиты мирного населения территорий Донбасса, где проживает большое количество российских граждан. Хочу заметить, что признание того или иного государства является суверенным правом любой страны",- сказал он вечером 22 февраля. И добавил, что Киргизия "всегда исходила из необходимости соблюдения Минских договоренностей" и именно их несоблюдение "привело к нынешней непростой ситуации".



Между тем в Таджикистане ситуацию официально вообще никак не прокомментировали. Хотя в независимых СМИ все же обсуждаются возможные последствия признания ЛНР и ДНР: падение курса рубля и возможный спад на строительном рынке России обязательно ударят по мигрантам, которые поддерживают экономику страны своими переводами.



Кирилл Кривошеев; Александр Константинов, Нур-Султан; Аршалуйс Мгдесян, Ереван