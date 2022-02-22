 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.02.2022
11:22  В Кыргызстане закрывают 12 частных медвузов и 5 проверяют
11:06  Город Счастье и Станица Луганская - первые освобожденные от укрнациков города
10:57  Сорос готовится менять власть в Казахстане. Зачем Западу нужен компромат на президента Токаева? - "СП"
10:46  РосАрмия развивает наступление в Черниговском, Сумском и Харьковском направлениях
10:24  Минфин Киргизии признал фейком документ... опубликованный президентом
09:59  Казахстанцев эвакуируют из Украины
09:51  На выезд из Киева – огромные пробки (видео)

09:17  РосДесант атакует Харьков
09:12  Российский десант ЧФ высадился в Одессе
09:08  Нити заговора "январистов", - Данияр Ашимбаев
09:05  Казспикер М.Ашимбаев еще не проснулся. Взывает к миру и переговорным переговорам
08:54  Пол Робертс: Возвращение Донбасса в состав России - самый яркий пример разумной силы Москвы
08:42  У Китая хата с краю. Пекин не спешит поддержать Москву в Донбассе, - С.Строкань
08:40  Союзники по ОДКБ разделились по уровням понимания и поддержки России
08:24  Глобальная афера американских фармацевтических гигантов, - В.Катасонов
08:22  Время свинчивания труб? Новая внешняя политика России, - Ю.Борисов
08:14  США жестоко и целенаправленно сливают Зеленского. Наступает время Авакова? - С.Артеменко
08:08  Видео ракетной атаки России по базам ВСУ
07:51  Российские ракеты точечно уничтожают армейскую структуру Украины
07:45  Путин объявил войну Украине. "Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме..."
00:39  Муфтият Казахстана запретил мусульманам пользоваться криптовалютой
Среда, 23.02.2022
23:43  ДонбассФронт. Укрармия пошла в атаку под Николаевкой
23:26  Новым омбудсменом Кыргызстана станет Атыр Абдрахматова
22:53  Талгат Курманбаев возглавил "КазТрансОйл"
22:00  В КиргизАрмии появились 7 новых генералов
20:54  Запад сам признает: Россия смеется над санкциями, - К.Ольшанский
20:13  Задержан еще один бывший зампред КНБ Казахстана Марат Осипов
19:10  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
17:31  Артдуэли в Донбассе дают повод к большой войне, - В.Мухин
15:36  Лидер Украины получил "шелковый шнурок" от Путина и Байдена
14:53  Трамп: признание Россией ДНР и ЛНР - гениальное решение Путина
14:30  Слава Новороссии! Второе начало большой славянской Реконкисте положено, - А.Дугин
12:04  Эмир Кустурица возглавил Театр Российской Армии в Москве
10:18  Токаев приказал активизировать работу по восстановлению Алматы
08:30  Труба - трубе. "Северный поток-2" окончательно накрылся Донбассом, - "СП"
08:26  Америка от пуританства до скотоложства. По дороге в Содом и Гоморру, - Д.Скворцов
03:29  Мэрия Душанбе засекретила (от "террористов") план сноса старых кварталов, - "РО"
03:25  Хоким Андижана обвиняется в причинении ущерба госинтересам на 1,7 млрд сумов
00:32  Темные закоулки "свободного" мира, - А.Мезяев
00:16  Бобик Нур-Отана еще не сдох? Нужна ли Казпрезиденту своя партия, - Д.Ашимбаев
00:12  Казахстан решил строить скоростную ЖД Туркестан-Ташкент
00:08  КазВласти мучительно отловили 18 "иностранных террористов". Остальные 19.982 ловко спрятались
Вторник, 22.02.2022
21:09  В.В.Путин и Ильхам Алиев подписали в Кремле новую "Союзническую декларацию"
20:49  Независимость ДНР и ЛНР признали - Куба, Никарагуа и Венесуэла
19:05  Донецкий прецедент. Рождается новый мир, - В.Панов
18:57  Узбекистан нотой протеста требует от Казахстана освободить своих граждан, зачисленных в "международные террористы"
18:53  Токае обещает покончить с фаворитизмом и уговаривает инвесторов нести ему деньги
18:13  Признание ЛДНР может привести к "эффекту домино" для Украины, - "СП"
17:49  Санжар Жаркешов назначен главой нацкомпании QazaqGaz
17:37  Узбекистан: образовано 2 новых министерства - Министерство туризма и культурного наследия и Министерство развития спорта
16:53  Как пострадает Европа в случае войны России с Украиной, - ВВС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Союзники по ОДКБ разделились по уровням понимания и поддержки России
08:40 24.02.2022

Союзники разделились по уровням понимания и поддержки
Страны ОДКБ по-разному отнеслись к признанию Россией республик Донбасса

Организации договора о коллективной безопасности оказалась перед новым вызовом. Входящие в нее страны-союзницы по-разному отнеслись к решению Москвы признать самопровозглашенные республики Донбасса. Так, в Минске этот шаг однозначно поддержали, отметив, что он "имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение", а в Нур-Султане и Ереване констатировали, что не собираются следовать примеру России и признавать республики Донбасса.

Решение Москвы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и последовавшее за этим обострение отношений с Западом поставили союзников России перед трудным выбором, поддержать действия Москвы или дистанцироваться от них. В особенно непростой ситуации оказались страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда кроме России входят Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Впрочем, определенный опыт в части реакции на подобное развитие событий у этих стран уже есть: в 2008 году Россия признала независимость двух самопровозглашенных республик Кавказа - Абхазии и Южной Осетии, а в 2014-м приняла в свой состав Крым. Однако сейчас ситуация более напряженная. В ходе нынешнего обострения Москва неоднократно обвиняла Киев в обстрелах приграничных сел Ростовской области и даже вторжении диверсионной группы, из которой пять человек якобы уничтожены, а один, как сказал глава ФСБ Александр Бортников, "взят в плен". Не обошлось без тревожных новостей и сегодня: как утверждает та же ФСБ, сторонники запрещенной в России организации "Правый сектор" собирались взорвать православный храм в Крыму.

При этом, учитывая, что буквально полтора месяца назад ОДКБ провела первую миротворческую операцию в Казахстане, вероятность задействования сил союзников вновь выглядит не такой уж невероятной. Впрочем, не при сложившихся условиях. Еще до признания ДНР и ЛНР, 19 февраля, генсек организации Станислав Зась, представляющий Белоруссию, напомнил, что "гипотетически это (размещение миротворцев ОДКБ в Донбассе.- "Ъ") можно представить при доброй воле со стороны Украины, ведь это ее территория, если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН и если возникнет необходимость и это решение поддержали бы все наши правительства". Представить, что эти условия будут выполнены, попросту невозможно, особенно если говорить о приглашении со стороны Киева.

Позднее, уже 22 февраля, заместитель премьер-министра и по совместительству министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сделал более категоричное заявление на этот счет.

"Устав ОДКБ строго ограничивает применение военных или миротворческих сил. Они могут применяться только на пространстве ОДКБ",- сказал господин Тлеуберди журналистам.

Теоретически можно вообразить еще один сценарий: что Москва пригласит союзников на собственную территорию, если она подвергнется атаке со стороны Украины. Впрочем, пока такое развитие событий не выглядит вероятным.

Что же касается позиции Нур-Султана по поводу самого признания ДНР и ЛНР Москвой, то сформулировать ее властям Казахстана оказалось так сложно, что они отложили этот вопрос на потом. "Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана,- заявил господин Тлеуберди еще утром 22 февраля.- Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН". Правда, никаких новых комментариев на этот счет до сих пор так и не поступило.

Единственное, что сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева по итогам Совбеза,- это то, что глава государства "отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния".

"Позиция Казахстана дружественная по отношению к России, но такая, чтобы не поругаться и со всеми остальными,- сказал "Ъ" казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.- Кроме того, все понимают, что однозначная позиция по Донецку и Луганску прямо повлияет на состояние казахстанско-американских и казахстанско-европейских отношений, которыми в Нур-Султане дорожат. Кроме того, общественное мнение расколото. Часть населения считает это правильным с точки зрения защиты русскоязычного мира, а часть - видит за этим возможные претензии к казахстанским территориям, где тоже немало русских".

Зато другой партнер Москвы по ОДКБ, Белоруссия, никакой однозначности уже не боится - ее отношения с Западом и так разрушены.

"Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик,- говорится в опубликованном во вторник заявлении МИД Белоруссии.- Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет".

По словам белорусского политолога Петра Петровского, который часто выражает точку зрения властей, признание Минском ДНР и ЛНР вслед за Москвой может стать вопросом недалекого будущего, но при определенных условиях. "Пока ситуация остается напряженной, мы не будем принимать это решение, так как сохраняется возможность прямого военного противостояния с Украиной,- сказал он "Ъ".- В таком случае Беларусь будет действовать на стороне России, тем более что вдоль белорусско-украинской границы остается российская группировка численностью в 30 тыс. человек - их учения на территории нашей страны продлили на неопределенный срок. Но если нынешний статус-кво сохранится, не исключено, что республики Донбасса могут признать уже 2 апреля - в День единения народов России и Беларуси. Такое мнение уже звучало".

Очень коротко прокомментировали ситуацию в Ереване. "Такого вопроса в повестке нет",- сказал о перспективах признания ДНР и ЛНР Арменией пресс-секретарь МИД страны Ваан Унанян. И добавил, что считает дружественными государствами как Россию, так и Украину.

Армянский политолог Грант Микаелян тоже убежден, что для Еревана будет правильным "максимально отстраниться от происходящего" в случае эскалации конфликта. "Есть опасения, что при ужесточении санкций в отношении России косвенно пострадает и Армения. Вырастут трансакционные издержки, и экономика России сократится, что не может не повлиять и на армянскую экономику",- сказал он в беседе с "Ъ".

Как мировые СМИ комментируют первый пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР
Президент Киргизии Садыр Жапаров высказался о ситуации вокруг Донбасса осторожно, но все же с пониманием российской позиции. "Возможно, это (господин Жапаров явно имел в виду признание республик, но не упомянул о них прямо.- "Ъ") была вынужденная мера для защиты мирного населения территорий Донбасса, где проживает большое количество российских граждан. Хочу заметить, что признание того или иного государства является суверенным правом любой страны",- сказал он вечером 22 февраля. И добавил, что Киргизия "всегда исходила из необходимости соблюдения Минских договоренностей" и именно их несоблюдение "привело к нынешней непростой ситуации".

Между тем в Таджикистане ситуацию официально вообще никак не прокомментировали. Хотя в независимых СМИ все же обсуждаются возможные последствия признания ЛНР и ДНР: падение курса рубля и возможный спад на строительном рынке России обязательно ударят по мигрантам, которые поддерживают экономику страны своими переводами.

Кирилл Кривошеев; Александр Константинов, Нур-Султан; Аршалуйс Мгдесян, Ереван

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645681200
Новости Казахстана
- Айман Умарова: Для достойной жизни нужны верховенство права и соблюдение законности
- Рабочий график главы государства
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев пригласил Верховного имама Аль-Азхара в Казахстан
- Премьер-Министр РК поручил продолжить работу по вакцинации и ревакцинации населения
- В Казахстане полным ходом идет подготовка к паводковому периоду
- Обеспечить качественное функционирование информационных систем Минфина поручил Премьер-Министр РК
- Нити заговора
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года №67
- Роман Скляр принял участие в заседание Международного фонда спасения Арала
- Казахстан и Иран обсуждают пути расширения торговли и способы репатриации капитала
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  