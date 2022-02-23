У Китая хата с краю. Пекин не спешит поддержать Москву в Донбассе, - С.Строкань

08:42 24.02.2022

...

Решение признать республики Донбасса становится моментом истины в отношениях между Москвой и Пекином. Реакция КНР на изменение статус-кво в зоне конфликта на востоке Украины показывает: на безоговорочную поддержку России, которую в Пекине называют "больше чем союзником", Китай не готов. Китайская дипломатия дистанцируется от сторон конфликта, апеллирует к Минским соглашениям и призывает Москву к диалогу с Киевом, зная, что Москва не видит в нем партнера для диалога.



Суть позиции Китая по кризису вокруг Украины изложил глава МИД КНР Ван И. По его словам, "необходимо уважать разумные озабоченности в сфере безопасности любой страны, должным образом защищать основные цели и принципы Устава ООН"

Суть позиции Китая по кризису вокруг Украины изложил глава МИД КНР Ван И. По его словам, "необходимо уважать разумные озабоченности в сфере безопасности любой страны, должным образом защищать основные цели и принципы Устава ООН"



Суть позиции Китая по кризису вокруг Украины изложил глава МИД КНР Ван И. По его словам, "необходимо уважать разумные озабоченности в сфере безопасности любой страны, должным образом защищать основные цели и принципы Устава ООН"



Вопрос о том, какую позицию по украинскому конфликту в условиях его стремительной эскалации займет Китай, стал одной из главных дипломатических интриг незадолго до и сразу после обращения Владимира Путина, прозвучавшего вечером 21 февраля. Между тем реакция Пекина, который до этого, как казалось, готов поддержать Москву, была выдержана в канонах китайской дипломатии, предпочитающей оставаться над схваткой и не занимать чью-либо сторону.



За считаные часы до заявления Владимира Путина позицию Китая по украинскому конфликту подробно изложил в Мюнхене на Международной конференции по безопасности глава МИД КНР Ван И (напомним, что в отличие от Москвы Пекин от участия в мюнхенском форуме отказываться не стал).



Несмотря на поток новостей о деградирующей ситуации с безопасностью в ДНР и ЛНР и эвакуацию гражданского населения в Россию, суть выступления китайского министра сводилась к необходимости выполнения Минских соглашений.



А уже во вторник, после Мюнхенской конференции и обращения Владимира Путина, Ван И обсудил последние события вокруг Украины в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Нынешнее развитие ситуации по украинскому вопросу тесно связано с задержкой эффективной реализации Минских соглашений",- повторил свою позицию глава МИД КНР. Тем самым он дал понять, что по-прежнему считает возможным выполнение Минских соглашений, даже несмотря на произошедшее накануне признание Москвой ДНР и ЛНР. "Необходимо уважать разумные озабоченности в сфере безопасности любой страны, должным образом защищать основные цели и принципы Устава ООН",- добавил китайский министр, не занимаясь поиском правых и виноватых.



В тот же день, отвечая в Пекине на вопрос западного журналиста, может ли Пекин теперь признать независимость ДНР и ЛНР, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не сказал ни да ни нет. Донбасс он вообще никак не упомянул.



По сообщению "РИА Новости" из Пекина, вопрос был сформулирован так: "Признает ли Китай Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику в качестве двух новых независимых государств?". "Мы обращаемся к заинтересованным сторонам с призывом проявлять сдержанность. Нужно устранять разногласия путем переговоров и избежать того, чтобы произошла дальнейшая эскалация конфликта",- заявил китайский дипломат.



Весьма показательной стала его реакция и на возможность выхода Украины из Будапештского меморандума, которая открыла бы Киеву путь к созданию ядерного оружия (напомним, что на угрозе обретения Украиной ядерного оружия заострил внимание в своем обращении Владимир Путин). Однако, не вдаваясь в то, может ли Украина создать ядерное оружие или нет, представитель страны, обладающей третьим ядерным потенциалом в мире, заявил:



"Мы обеспокоены последними изменениями ситуации на востоке Украины и призываем все стороны проявлять сдержанность, разрешать разногласия путем переговоров и избегать дальнейшей эскалации ситуации".



Столь же выверенную до запятой и при этом амбивалентную позицию, которую каждая из сторон конфликта может интерпретировать по-своему, огласил на заседании Совета Безопасности по Украине постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. "Сейчас все стороны должны проявлять сдержанность и не осуществлять действия, которые будут подпитывать напряженность. Приветствуем и поддерживаем все усилия по поиску дипломатического решения и призываем все заинтересованные стороны продолжить диалог и консультации и найти разумное решение для того, чтобы учесть обеспокоенность всех на основе равенства и взаимного уважения",- подчеркнул китайский постпред.



Страны ОДКБ по-разному отнеслись к признанию Россией республик Донбасса

Примечательно, что в эти дни Пекин неоднократно отвергал попытки проводить параллель между ситуацией вокруг Тайваня и вокруг Украины. Так, в ходе своего брифинга официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь разделил на две не связанные между собой части вопрос западного журналиста о том, аналогична ли позиция Китая по проблеме Тайбэя "утверждениям России, что Украина не отдельное государство". "Нашу позицию по вопросу Украины я уже прояснил. Что касается Тайваня, я бы хотел еще раз подчеркнуть: в мире существует только один Китай, а Тайвань - неотделимая часть территории КНР",- отметил китайский дипломат.



На этом фоне украинская сторона уже обратила внимание на занятую Пекином позицию равноудаленности от сторон конфликта. "Мы рассчитываем на поддержку Китайской Народной Республики, в том числе на понимание тех вызовов, в которых мы находимся",- заявила во вторник на брифинге в Киеве заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.



Между тем пока китайские дипломаты прибегают к максимально обтекаемым формулировкам, китайские СМИ дают более определенные и адресные оценки, считая, что договариваться между собой должны Россия и Украина.



"Крайне прискорбно, что украинский вопрос зашел так далеко. США продолжали активное сдерживание России, что в конце концов вынудило ее попытаться реализовать свои требования в области безопасности таким образом. Перспектива ситуации между Россией и Украиной остается весьма неопределенной",- отмечает в редакционном комментарии китайская англоязычная газета Global Times.



"Будет ли дальнейшее обострение ситуации, главным образом зависит от масштаба санкций США против России и от того, будет ли Россия спровоцирована на более агрессивные меры",- прогнозирует ситуацию Global Times, считая, что главными договаривающимися сторонами должны будут стать Москва и Киев. "Узел должен развязывать тот, кто его завязал. Россия и Украина должны вести прямой диалог",- отмечает издание. Напомним, что в своем обращении к россиянам Владимир Путин четко дал понять, что не видит возможности вести диалог с нынешними украинскими властями.



Как мировые СМИ комментируют первый пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР

"После российско-китайского саммита 4 февраля в Пекине и громких заявлений о беспрецедентном характере двусторонних отношений у многих в Москве появилось ошибочное представление о том, что теперь-то в китайской позиции по ключевым международным проблемам произойдет стратегический сдвиг в сторону России,- сказал "Ъ" глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.- Однако, несмотря на риторику про то, что отношения Москвы и Пекина стали чем-то большим, чем просто союзом, нынешняя китайская позиция по Донбассу исходит из тех же постулатов, какими Пекин руководствовался в 2008 году во время войны в Грузии. Поддерживая Россию, Пекин при этом не будет делать шаги, которые могут стать дополнительным раздражителем в его и без того перенасыщенных проблемами отношениях с Западом",- считает эксперт.



Сергей Строкань

23.02.22