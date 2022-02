Пол Робертс: Возвращение Донбасса в состав России - самый яркий пример разумной силы Москвы

08:54 24.02.2022 Какие еще ответы есть у РФ на инструменты агрессии НАТО?

Пол Робертс



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, который отчитывается перед Вашингтоном, 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что "если цель Кремля состоит в том, чтобы иметь меньше НАТО на своих границах, то он получит только больше НАТО". Он говорил, что НАТО наращивает свои силы "по всему альянсу", то есть в странах НАТО по границам России.



Это чрезвычайно агрессивный ответ на озабоченность России по поводу ракетных баз, размещенных по ее границам. Откровенно говоря, Столтенберг приглашал Россию напасть до того, как на ее границах появится больше ракетных баз.



И, словно этого недостаточно, в то самое время, когда Россия уже обеспокоена нежеланием Запада соблюдать какие-либо соглашения, договоры и международное право, президент Украины на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина находится на грани отказа от Будапештского меморандума, в котором Украина согласилась отказаться от ядерного оружия в обмен на свою независимость от России. Поскольку Украина уже нарушила Минские соглашения, у Украины нет причин придерживаться Будапештского меморандума.



Итак, Россия обращается к США и НАТО и откровенно говорит: "Вы доставляете нам неудобство, размещая ракетные базы на наших границах и верстая планы по вступлению Украины в НАТО. Это не то, с чем мы можем согласиться. Вот наше предложение о взаимной безопасности". А ответом будет дальнейшее военное расширение НАТО и разработка Украиной ядерного оружия.



Никакой возможности для достижения какого-либо успеха российских переговоров с Украиной никогда не было, потому что Украина не является суверенной страной и не может сама принимать собственные решения. Украина - пешка Вашингтона, используемая для создания проблем России. Россия сама навлекла это на себя, стоя в стороне, в то время как Вашингтон свергал правительство Украины и устанавливал вашингтонскую марионетку.



Байден, Блинкен, Столтенберг и остальная команда совершенно ясно дали понять, что намерены сделать ситуацию для Россию менее безопасной. Запад считает, что это не несет никаких рисков, потому что все, что будут делать русские, - это жаловаться и просить о продолжении переговоров. Вашингтон загнал Россию в ловушку обреченного на провал процесса ответа на обвинения Вашингтона.



Возможно, Байден, Блинкен и Столтенберг правы. Но, с другой стороны, что бы сделали вы, если бы это вы были правительством огромной страны, союзной с Китаем и обладающей вооруженными силами, которые могут пройти сквозь любые силы, которые может собрать НАТО, так, как если бы это был мокрый бумажный пакет? Стали бы вы сидеть там, тратя время и энергию на переговоры, которые только ухудшают ситуацию, в то время как ваши враги наращивают свои силы на ваших границах, а Украина приобретает ядерное оружие? Вы сделали бы это только в том случае, если бы были глупцом.



Я не знаю, чему обучился Путин. Я давно знал, что предыдущие российские и советские правительства были правы, понимая, что безопасность России требует "буферных зон". Имеются веские причины, по которым Украина, Беларусь, Грузия и Центральная Азия были неотъемлемыми частями России и Советского Союза. Советское правительство создало Варшавский договор (с восточноевропейскими странами) в качестве "буфера" против НАТО, которая была создана первой. Слабое правительство Ельцина, согласившись лишить Россию ее "буферных зон", породило нестабильность, которую Путин пытался разрешить мирным путем.



Байден, Блинкен, Столтенберг, Инкорпорейтед ясно дали понять, что мирного урегулирования не будет - кроме как в результате признания Кремлем господства Вашингтона. Как я писал в течение многих лет, выбор России сводится к следующему - сдаться или сражаться.



Я все еще думаю, что мир достижим, но не раньше, чем российской стороной будет продемонстрирована разумная сила. Запад должен понять, что Россия имеет в виду именно это, когда она говорит, что с нее хватит.



Что было бы примером разумной силы? Возможно, это:



- Кремль принимает решение русских Донбасса о возвращении в состав России - так же, как и в случае с Крымом. Это положит конец насилию на Украине, поскольку даже украинские неонацисты не настолько глупы, чтобы напасть на Россию.



- Кремль объявляет, что Украине не угрожает никакая опасность со стороны России, если Украина не станет членом НАТО, не примет американские ракетные базы или не начнет разрабатывать ядерное оружие. В ином случае Украина будет уничтожена.



- Ракетные базы США в Польше и Румынии будут убраны или их уберет Россия.



- Дальнейшего усиления вооруженных сил НАТО в странах НАТО, граничащих с Россией, не будет. Любые такие силы будут уничтожены по их прибытии.



Красные линии были бы четкими. Если Запад пересечет их, то за насилие будет нести ответственность именно Запад.



Если ничего подобного сделано не будет, Вашингтон будет давить до тех пор, пока России не придется предпринять гораздо более решительные действия, которые приведут к гораздо большей вероятности ядерной войны.



По негативному ответу Вашингтона на требование России решить проблемы ее безопасности ясно, что переговоры бессмысленны. Вашингтон контролирует западные СМИ, а эти СМИ раскручивают нарратив к удовлетворению Вашингтона. Для России продолжение переговоров просто несет с собой еще большее разочарование.



Кремлю трудно действовать в интересах России из-за российской пятой колонны, состоящей из атлантистов-интеграционистов. Это влиятельные люди и организации, которые больше озабочены тем, чтобы быть частью Запада, чем укрепить российский суверенитет. Глобализм повсюду, в том числе в российском правительстве, и в экономическом истеблишменте. Западные коллеги внушили российским экономистам, будто для развития российской экономики Россия нуждается в иностранной валюте. Следовательно, они считают, что продажи энергоносителей в Европу должны оплачиваться в долларах или евро. Но это укрепляет доллар и евро, а никак не рубль. Это печальная ситуация, когда экономисты страны рекомендуют политику, которая укрепляет валюту противника вместо своей собственной.



Вашингтон полагается на атлантистов-интеграционистов и финансируемые Западом НПО, которым российское правительство по глупости позволяет действовать против себя внутри России, чтобы затруднить Путину решение задач, которые Вашингтон ставит перед собой, чтобы ослаблять и дестабилизировать Россию.



Россия не в состоянии переговорами ликвидировать ни потребность военно-разведывательного комплекса США во враге, чтобы оправдать свою мощь и бюджет, ни стремления Вашингтона к господству. Это - реальность, перед которой поставлен Путин.



Путин и Лавров по-прежнему пытаются полагаться на разум и факты, но на Западе разум и факты утратили свое влияние. Западный мир заменил разум и факты нарративами. Нарративы это официальные объяснения, которые - какими бы ложными они ни были - несут в себе отпечаток истины. Бросить им вызов может быть опасно для жизни. Нам еще не "выстрелили в затылок на Лубянке". Вместо этого нас объявляют "внутренними террористами", "российскими агентами", "агентами дезинформации", "врагами демократии". Нас лишают информации, увольняют с работы, у нас отнимают медицинские лицензии, нас арестовывают и конфискуют нашу собственность за протест против этих нарративов, как это сейчас происходит с канадскими протестующими.



Независимые ученые с высочайшей репутацией доказали, что нарратив о Covid неверен, что вакцины с мРНК более опасны для большинства людей, чем сам Covid. Однако научные факты не в состоянии исправить нарратив. Вместо этого нарратив отменяет факты.



Как может быть так, чтобы Путин и Лавров рассчитывали на ведение переговоров с такой культурой, в которой не существует разума и фактов? Неужели реальность, с которой они сталкиваются, была слишком велика, чтобы сразу ее принять - в противовес притворному миру переговоров?



Автор - Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты The Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения автора. Источник - svpressa.ru

