 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казспикер М.Ашимбаев еще не проснулся. Взывает к миру и переговорным переговорам
09:05 24.02.2022

Маулен Ашимбаев о ситуации в Украине: Нужно решать мирным путем
Маулен Ашимбаев, украина, ситуация, мнение Фото: senate.parlam.kz
Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в кулуарах прокомментировал ситуацию в Украине, передает корреспондент Zakon.kz.

Эту ситуацию (в Украине. – Прим. ред.) нужно решать мирным путем, путем переговоров. Это очень важно. Этот вопрос на повестке ООН и касается международных вопросов прав граждан. Россия и Украина очень близкие нам страны. Россия – наш самый крупный экономический партнер. Украина также очень близкий наш партнер. Поэтому мы верим, что эта ситуация все-таки будет решаться мирным путем.

Он считает, что "еще не поздно сесть за стол переговоров и путем дипломатии решать вопрос".

Нашу позицию донес министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Сегодня ввиду изменения ситуации, думаю, будет заявление нашего МИДа.
Маулен Ашимбаев
По его словам, "в данной ситуации очень важно путем переговоров искать мирное разрешение данного конфликта".

Мы видим, что ситуация обострилась. Вышла на новую стадию. И в целом то, что вы сегодня все отслеживаете, идет информация, и по ней мы можем судить, что ситуация вышла на новый уровень эскалации. В этой ситуации, тем не менее, очень важно искать политическое решение данного конфликта путем переговоров. Переговоров, в которые вовлечены все заинтересованные стороны.
Маулен Ашимбаев
Председатель Сената подчеркнул, что "переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных сторон и, наверное, не менее эффективными были бы переговоры в рамках ООН на базе устава этой организации".

Сегодня ООН является ключевой международной организацией, которая рассматривает такого рода вопросы. Поэтому мы считаем, и это мое личное мнение, что здесь есть возможность для дипломатического решения данного кризиса, и нужно принимать все необходимые решения.
Маулен Ашимбаев
24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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Источник - Zakon.kz
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