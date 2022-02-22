Нити заговора "январистов", - Данияр Ашимбаев

09:08 24.02.2022

Нити заговора

Д.Ашимбаев: Насколько можно понять/интерпретировать имеющиеся данные, базовый сценарий заговора предполагал организацию массовых "мирных протестов", скоординированных по всей территории страны



Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 22 февраля



Насколько можно понять/интерпретировать имеющиеся данные, базовый сценарий заговора предполагал организацию массовых "мирных протестов", скоординированных по всей территории страны. Затем предполагалось, что на 2-3-й день протесты начнут переходить в более активную форму, что повлечет за собой активное противодействие полиции. Это дало бы старт "народному восстанию", которое было при нейтралитете КНБ и Министерства обороны смело бы силы полиции и Нацгвардии, а заодно и акиматы по всей стране (судя по всему, перед боевиками ставилась задача максимально убивать и травмировать полицейских).

После этого на сторону восставших перешли бы спецслужбы и армия, после чего возникло бы "правительство народного доверия" во главе с Масимовым, сразу бы признанное на Западе.

Движущей силой переворота были, безусловно, руководство КНБ, которое установило тесные связи с организованными преступными группами, экстремистскими ячейками, группами политпровокаторов (как движущей силой "протеста"), а заодно имело тесные связи с существенной частью правящей элиты, в т.ч. в АП, МО, СБ, парламенте, правительстве.

Использование лозунга "Шал, кет!" давало иллюзию народного протеста против Елбасы и его семьи.

Обострение конфликта России с Западом и напряженность в отношениях Казахстана с Россией давали, казалось, гарантии того, что Ак Орда не попросит, а Россия не рискнет оказать военную помощь.



Для нейтрализации силовых структур был активно использован "жанаозенский синдром" и тематика "мирного протеста", "народного восстания" и т.п. Спецназ КНБ был выведен из Алматы, армия нейтрализована. Для протестных акций и боевых действий мобилизованы около 50 тыс. человек. В первые же дни были взяты несколько десятков заложников, взяты штурмом многочисленные здания акиматов и полиции...

Как мы знаем, сценарий оказался сломан.

Токаев попросил помощи у ОДКБ и отдал приказ стрелять на поражение. Масимов и Дикий Арман были арестованы. Ситуация прошла по грани.

Однако было глупо думать, что это был единственный сценарий. Информационная атака продолжается, но теперь в бой брошена либеральная общественность, информационные киллеры, национал-популисты и прочие. Цель практически та же - искажение восприятия январских событий, дискредитация власти и силовиков, дестабилизация обстановки в стране.



Несмотря на то, что все воочию видели, что было на улицах страны, из всех сил навязывается миф о "восставшем и расстрелянном народе". Все это сопровождается информационной истерией по поводу якобы массовых пыток и убийства мирных граждан "антинародной полицией" и "русскими оккупантами" (хотя миротворцы ОДКБ в боевых действиях не участвовали). Некоторые особо одаренные активисты уже договорились о том, что войска из пулеметов и гранатометов убивали "казахских детей и стариков".

На данном этапе, как представляется наиболее очевидным, спровоцировать максимальное недовольство Ак Ордой и вынудить Токаева принять навязываемую ему повестку дня, а в идеале - передать власть "нужным людям".



Нужно понимать, что в заговоре было задействовано гораздо больше людей, нежели оказалось вовлечено в поле зрения следствия. Педалирование тематики "народного бунта" и "массовых пыток" оттягивает внимание от тех, кто продолжает свою игру.

Не лишним будет напомнить, что Масимов ради "Семьи" пальцем бы не пошевелил и никогда не пошел бы на сценарий переворота без твердых договоренностей с солидными зарубежными партнерами.

Свою роль в Большой игре он сыграл, но Игра еще не закончилась.