На выезд из Киева – огромные пробки (видео)

09:51 24.02.2022

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЯНИВИ, 24 февраля 2022,

На выезд из Киева – огромные пробки

Фото: Кадр из видео



https://korrespondent.net/city/kiev/4450730-na-vyezd-yz-kyeva-ohromnye-probky



Пробки на выезд из Киева

Пробки по направлению в Житомир образовались с шести утра. Затруднено движение и на других выездах из столицы.

Из Киева в житомирском направлении образовались огромные автомобильные пробки. Дорожные заторы зафиксированы с шести часов утра. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.



Также сильно затруднено движение и на других выездах из столицы.