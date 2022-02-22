|На выезд из Киева – огромные пробки (видео)
09:51 24.02.2022
ТЕКСТ: ОЛЬГА ЯНИВИ, 24 февраля 2022,
На выезд из Киева – огромные пробки
Фото: Кадр из видео
https://korrespondent.net/city/kiev/4450730-na-vyezd-yz-kyeva-ohromnye-probky
Пробки на выезд из Киева
Пробки по направлению в Житомир образовались с шести утра. Затруднено движение и на других выездах из столицы.
Из Киева в житомирском направлении образовались огромные автомобильные пробки. Дорожные заторы зафиксированы с шести часов утра. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Также сильно затруднено движение и на других выездах из столицы.