Казахстанцев эвакуируют из Украины

09:59 24.02.2022

В связи с последними событиями в Украине Посольство Республики Казахстан в Киеве обеспечивает эвакуацию казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства иностранных дел, граждане Казахстана, находящиеся в Украине, могут обращаться в Посольство РК по адресу: г. Киев, ул. Ильенко, д. 26, и по телефонам "горячей линии": +38 (067) 347 04 08 (WhatsApp, Viber), +38 (044) 483 15 96, +38 (044) 489 18 58.



Наши соотечественники также могут обращаться в офисы почетных консулов РК, расположенных в городах Харьков (консульский округ охватывает Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области), Львов (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновецкая и Львовская области), Одесса (Николаевская, Херсонская и Одесская области) и Днепр (Днепропетровская область), – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел РК открыта "горячая линия" для обращения наших граждан по телефону +7 (7172) 72-06-06.



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Также и в посольстве Казахстана в Украине сделали заявление.



В связи с дестабилизацией ситуации на востоке Украины и прекращением авиасообщения с Казахстаном в настоящее время прорабатываются пути возвращения на Родину наземными видами транспорта. Рекомендуем определить оптимальный маршрут самостоятельного следования до Львова. Предварительное место сбора - Почетное консульство Республики Казахстан в городе Львов по адресу ул. Замкнена 3/1, - говорится в сообщении.

Почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна, +38 (032) 240-34-49, +38 (067) 370-36-10, +38 (093) 373-49-61. E-mail: consul@kazconsul.com.ua.



Просим сохранять спокойствие. Посольство будет оказывать максимальное содействие нашим гражданам. Контактные номера посольства: +38 (044) 483-15-96, +38 (067) 347-04-08, - посольство РК в Украине.

Анастасия Московчук