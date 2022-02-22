РосАрмия десантируется в Одессе

10:00 24.02.2022

Разгром ВСУ: армия парализована, по всей стране уничтожаются военные объекты



Разгром ВСУ: армия парализована, по всей стране уничтожаются военные объекты (+ВИДЕО) | Русская весна

Командование ВС Украины парализовано, а массированные удары уничтожают военные склады, базы с техникой, штабы и аэродромы.



ПВО Украины неспособно противостоять ударам российских ракет, практически все удары достигают целей, военная инфраструктура уничтожается по всей стране.



На разбитые позиции с деморализованными частями заходит десант с моря и сухопутные войска.



Уже подтверждена высадка десанта Армии России в Одессе.



Кроме того, в Министерстве обороны России заявили, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины:



"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.



Гражданскому населению Украины ничего не угрожает", - заявили в Минобороны.