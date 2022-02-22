|РосАрмия десантируется в Одессе
10:00 24.02.2022
Разгром ВСУ: армия парализована, по всей стране уничтожаются военные объекты
Разгром ВСУ: армия парализована, по всей стране уничтожаются военные объекты (+ВИДЕО) | Русская весна
Командование ВС Украины парализовано, а массированные удары уничтожают военные склады, базы с техникой, штабы и аэродромы.
ПВО Украины неспособно противостоять ударам российских ракет, практически все удары достигают целей, военная инфраструктура уничтожается по всей стране.
На разбитые позиции с деморализованными частями заходит десант с моря и сухопутные войска.
Уже подтверждена высадка десанта Армии России в Одессе.
Кроме того, в Министерстве обороны России заявили, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины:
"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.
Гражданскому населению Украины ничего не угрожает", - заявили в Минобороны.