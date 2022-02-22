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Минфин Киргизии признал фейком документ... опубликованный президентом
10:24 24.02.2022

Темирлан Султанбеков: Минфин признал фейком документ, опубликованный президентом

Лидер "Социал-демократов" посчитал, какой может быть реальная сумма госдолга

Лидер партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков ответил на комментарий Министерства финансов о госдолге.

"Минфин публично признал фейком документ, опубликованный президентом Садыром Жапаровым, и все же не смог опровергнуть мои доводы.

Видно, Минфину было поручено защитить честь правительства и отгородить главу государства Садыра Жапарова от горькой правды. Попытки Минфина выглядят жалко. Однако радуют тем, что в попытках опровергнуть мои слова они опровергли документы, опубликованные Садыром Жапаровым, а своих целей, по мне, так и не достигли", - написал он.

Молодой политик отметил, что по состоянию на 2021-й внешний долг, по данным Минфина, составил 4 294,57 млн долларов, а на графике президента - 4 182,95 млн долларов.

"Итого разница на 112 млн долларов. Получается, кто-то показывает главе КР фальшивые сведения, что при нем внешний госдолг уменьшается, а на самом деле он растет. Либо президент сам выставил фейковую таблицу с целью вызвать жалость и поддержку со стороны народа, оправдывая дальнейшую стагнацию экономики и беспросветность в деле государственного строительства тем, что правительство занято погашением внешнего госдолга.

В попытках опровергнуть мои слова Минфин указал, что внешний и внутренние долги нашей страны в целом за президентство Садыра Жапарова выросли на 221 млн долларов. Глава государства сказал, что зарплата выросла бы до 1 тыс. долларов, если бы не пришлось ему погашать кредиты. Однако, по данным Минфина, долги республики за год президентства Садыра Жапарова не уменьшаются, а наоборот, выросли на 221 млн долларов. Если глава КР и дальше будет так погашать долги, как в этом году, то к концу его срока госдолг вырастет на 1,5 млрд долларов и станет 6,5 млрд долларов, а в стране не будет реализован ни один проект", - подчеркнул он.

Султанбеков посчитал, какой может быть реальная сумма госдолга при президентстве Садыра Жапарова.

"Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку 15 октября 2020-го. С 1 ноября до 1 января 2021 года, то есть за 2 месяца и 15 дней, при и. о. главы государства, а фактически уже установившемся вожде Садыре Нургожоевиче внешний долг повысился на 77 млн долларов. Давайте посчитаем по ценам стабильного периода, так, скажем, поможем Минфину показать правительство как можно сильнее, не скрывая правду.

В прошлом году при Садыре Жапарове среднестатистически ежедневно на протяжении всех 365 дней внутренний госдолг Кыргызстана рос на 394 520 долларов. Теперь эту сумму умножаем на 75 (2 месяца и 15 дней 2020-го - после отставки Сооронбая Жээнбекова), равно 29 589 000 долларов. Минфин, стараясь прикрыть рост госдолга при Садыре Жапарове, сказал, что госдолг вырос "лишь" на 221 млн долларов, хотя на самом деле на 221 млн долларов + 77 млн долларов + 29 589 000 долларов = 327 млн 589 тыс. долларов, но это еще с учетом того, что мы постарались на многое закрыть глаза", - написал он.

В заключение политик предположил, что президент, видимо, будет ждать, пока золотой запас не закончится полностью.

"Уверяю вас, осталось ждать недолго. По этой причине в долг больше никто давать не будет. Тогда будем грабить недропользование и энергетику - делать то, что не успел сделать Курманбек Салиевич. Или все-таки остановятся, осознают тщетность бытия, поймут губительность своей "экономической" политики и изменят свой вектор? Ну что же, как всегда будем надеяться на лучшее и уповать на бога", - добавил он.

Источник - vesti.kg
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