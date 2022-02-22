РосАрмия развивает наступление в Черниговском, Сумском и Харьковском направлениях

10:46 24.02.2022

Погранслужба Украины сообщила о входе российских войск в четыре области

По данным Пограничной службы Украины российские войска вошли в Черниговскую, Сумскую, Луганскую, Харьковскую области



Государственная пограничная служба Украины сообщила о том, что российские войска перешли границу в четырех регионах.



"Российская военная техника, в том числе бронированная нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях", - говорится в сообщении.



Также в ведомстве сообщают о том, что ряд военнослужащих получили ранения, и заверили, что пограничники "принимают все меры, чтобы остановить врага".



Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что украинские пограничники не оказывают сопротивления российским солдатам.