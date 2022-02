Сорос готовится менять власть в Казахстане. Зачем Западу нужен компромат на президента Токаева? - "СП"

10:57 24.02.2022 Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Айнур Курманов Михаил Нейжмаков



Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружил у семьи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева квартиры в Женеве и Москве, счет в швейцарском банке и офшоры. Об этом говорится в совместном материале с изданием "Vласть". Информация стала известна благодаря масштабной утечке данных из банка Credit Suisse.



"Как выяснилось, у семьи Токаева было скрытое богатство, надежно хранившееся в Европе еще с 1998 года […>. Утечка данных из [швейцарского банка] Credit Suisse показывает, что в 1998 году был открыт счет в этом швейцарском банке для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве", - цитирует публикацию РБК.



В документе подчеркивается, что точный объем средств, прошедших через счет, неизвестен. На максимуме, в 2005 году, на нем лежало около 1,5 млн. швейцарских франков (около $1 млн).



В 2011 году счет Токаевых в Credit Suisse был закрыт, однако через год семья создала две офшорные компании на Британских Виргинских островах: Wishing Well Group Inc, которой владела бывшая жена Токаева, и Wisdom Invest & Finance Inc., принадлежавшая сыну. Эти фирмы имели собственные счета в Швейцарии и контролировали компанию Edelweiss Resources LLP в Великобритании с активами до $5 млн. (на 2014 год).



Кроме того, Токаевы приобрели три квартиры в Женеве и окрестностях на имя Тимура. Он и его мать владели и несколькими дорогими квартирами в Москве. Стоимость имущества в Москве и Женеве составляла не менее $7,7 млн.



В публикации отмечается, что в то время Токаев занимал высшие государственные должности, включая посты министра иностранных дел, премьер-министра и спикера сената.



Интересно, что информация касается прошлых лет, но появляется именно сейчас - вскоре после событий января. Кому вдруг понадобился компромат на Токаева, когда он окончательно прибрал власть в Казахстане к своим рукам?



И насколько правдивой вообще может быть информация? Стоит ли верить структурам, финансируемым Соросом?



- В 2016 году один из основателей этой структуры Дрю Салливан, отвечая на критику со стороны WikiLeaks, признавал, что данная организация получала финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID), при этом, подчеркивая, что такая информация не является тайной, - напоминает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Как известно, USAID неоднократно обвиняли в стремлении влиять на политические процессы в других странах, в том числе, через сотрудничество с НКО. В свое время в подобном ключе в отношении USAID высказывались и представители МИД РФ.



"СП": - Информация об офшорах, с которыми связаны первые лица различных государств, появляются постоянно. Эта тема работает на Западе? У ее появления могут быть какие-то последствия?



- В принципе, правоохранительные органы США или государств ЕС могут инициировать расследования по подобным поводам, например, если будут считать, что подобные активы как-то связаны с коррупционными схемами. В том числе, такими, в которых замешаны корпорации или высокопоставленные политики из самих западных государств, в отношении которых уже ведутся подобные расследования.



"СП": - Почему это всплывает сейчас? Хотят приструнить Токаева или готовят компромат на будущее?



- Вряд ли такие публикации всерьез навредят восприятию Касым-Жомарта Токаева внутренней аудиторией в Казахстане - независимо от того, насколько они соответствуют истине, там нет тезисов, которые могли бы ее шокировать или расходились бы с представлениями граждан этой страны о жизни правящих элит.



Конечно, попытки использовать такие материалы для дискредитации Токаева в глазах внутренней аудитории будут предприниматься - все-таки они диссонируют с акцентом на необходимость борьбы с коррупцией и злоупотреблениями элит, который усилился в заявлениях действующего президента Казахстана после январских событий.



Кстати, не так давно Касым-Жомарт Токаев проводил публичную встречу именно с руководителем Агентства по противодействию коррупции (Маратом Ахметжановым). Кроме того, на 1 марта намечен съезд возглавляемой президентом партии "Нур Отан", а на середину марта - оглашение Послания главы Казахстана, в обоих случаях те же темы контроля за правящими элитами он наверняка будет поднимать. То есть, попытки обвинить его и его семью в наличии неких скрытых активов именно на таком фоне привлекут больше внимания. И, тем не менее, стоит повториться, что серьезный вред с точки зрения его внутриполитических планов такие публикации главе Казахстана вряд ли принесут.



- Не исключено, что информация может быть и правдивой, так как родные и близкие казахстанской элиты давно под колпаком западных спецслужб, их покупки, офшорные счета и транзакции отслуживаются, - говорит лидер Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.



- Тем более, что Токаев входил в пул ведущих чиновников и отвечал в окружении первого президента за дипломатический блок и международную политику, да и сам был министром иностранных дел. Кстати, он отвечал за разработку и проводимую в последующем многие годы "многовекторную политику", а вовсе не Елбасы, которому приписали все "заслуги". За это я думаю его и не трогали многие годы, хотя компромат копили.



"СП": - Как выяснилось, у семьи Токаева было скрытое богатство, надежно хранившееся в Европе еще с 1998 года, - говорится в публикации. Это нормальная практика для Казахстана?



- Это абсолютно нормальное явление для назарбаевской правящей элиты и для высших чиновников, которые одновременно, как правило, еще и олигархи. Впрочем, Касым-Жомарт Токаев достаточно скромный по сравнению с семьей Назарбаевых и другими приближенными к трону олигархами. Но несмотря на это все они имели и имеют "запасные аэродромы" на Западе и это неудивительно, так как это суть всей компрадорской верхушки.



Этим кстати, и определяются все зигзаги внешней политики и прежние корректировки курса в отношении торможения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС в интересах Лондона и Вашингтона. В этом смысле все чиновники из бывшего окружения Елбасы находятся на крючке у американских и европейских спецслужб. На второго президента, как видим, такой крючок оказался намного меньше, так как он не был главой какой-либо финансово-промышленной группы.



"СП": - Почему выясняется это сейчас? Как- то это связано с январскими событиями?



- Это напрямую связано с январскими событиями, хотя по московским квартирам вбросы были еще в конце прошлого года. Как известно, Токаев победил в противостоянии с некоторыми из родственников Назарбаева и не допустил осуществления дворцового переворота, возможно, связанного с интересами Великобритании. Более того, его поддержало руководство России, и он вынужден будет объективно сейчас дрейфовать в сторону сближения с Москвой и Пекином.



Естественно, выход такого компромата рассчитан на то, чтобы создать из действующего президента образ коррумпированного чиновника, эдакого Назарбаева 2.0. Но информация о якобы найденных активах и квартирах слабовата, чтобы записать его в суперолигарха.



Топить Токаева начинает, с одной стороны, Запад, а с другой стороны - семья бывшего президента, потерявшая власть. Ведь еще разворачивается борьба за передел собственности и активов и продолжается усиленный торг, в котором компромат и информационная война становятся важными орудиями давления друг на друга. А Вашингтон тем самым намекает президенту, что не следует действовать в новом направлении, так как могут вылезти новые скелеты из шкафов.



"СП": - OCCRP связаны с Соросом. В чем интерес Сороса в Казахстане?



- У Сороса интересы лежат в фарватере внешней американской политики и подразделения его фонда являются по сути агентурой Белого дома по всему миру, в том числе и в Казахстане. Поэтому его сотрудники и отрабатывают заданную программу по Токаеву.



Примечательно, но в его правительстве есть также министры тесно связанные с этим фондом, как например, Асхат Аймагамбетов, глава министерства образования. Поэтому Сорос может действовать как во вне, так и изнутри государственного аппарата. Не надо забывать, что за годы правления Назарбаева были выстроены и другие структуры внешнего управления, как например, Высший совет по реформам, который фактически возглавляет Сума Чакрабарти, бывший руководитель Европейского банка реконструкции и развития и начавший свою карьеру в управлении зарубежного развития Великобритании (ODA) в 1984 году. Все они, в том числе, и фонд Сороса призваны корректировать политический и экономический курс Нур-Султана.



"СП": - Какие последствия это может иметь для Токаева сейчас или в будущем?



- В связи с том, что президент намеревается баллотироваться на второй срок и осуществлять обещанные реформы, то раскрутка информационной кампании по его дискредитации будет бить по имиджу и ронять авторитет. Источник - svpressa.ru

