В Кыргызстане закрывают 12 частных медвузов и 5 проверяют

11:22 24.02.2022

В Кыргызстане закрывают 12 частных медвузов и 5 проверяют – глава Минздрава

В Кыргызстане закрываются 12 частных медицинских вузов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.



По его словам, также в 5 вузах проводятся проверки применения клинических баз.



"Ранее существовали 17 частных медицинских вузов, где обучались граждане Пакистана и Индии, но качество образования не соответствовало должному уровню", - заявил он.