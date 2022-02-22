Вы будете смеяться, но в Киргизии уволен очередной (седьмой за полтора года) мэр Бишкека

14:16 24.02.2022

24 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

Стало известно, кем назначен экс-мэр Бишкека Айбек Джунушалиев



Айбек Джунушалиев назначен начальником управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации главы государства, сообщает пресс-служба Садыра Жапарова.



Он назначен вместо уволенного указом президента Кубатбека Кожоналиева.



Ранее стало известно, что Айбек Джунушалиев освобожден от должности мэра Бишкека. Он проработал с 26 августа 2021 года.