На заметку казахским "патриотам": русские школы в тюркских государствах, - Женис Байхожа

16:29 24.02.2022 Среди наших национально озабоченных граждан немало таких, кто призывает ограничить возможности жителей страны в плане получения ими образования на русском языке



Женис Байхожа, 23 февраля 2022



Среди наших национально озабоченных граждан немало таких, кто призывает ограничить возможности жителей страны в плане получения ими образования на русском языке. Вот их основные требования: все казахские дети обязаны учиться только в казахских классах, так называемые смешанные школы нужно перевести на один, государственный, язык обучения, а русские – лишить бюджетного финансирования. В этой связи есть смысл присмотреться к процессам, происходящим в других тюркских республиках бывшего СССР, с которыми наши националисты мечтают объединиться под флагом "Великого Турана".



Азербайджан: желающих все больше…

В советские годы перед азербайджанцами вопрос сохранения национальной и языковой идентичности стоял не так остро, как перед казахами: эту республику, включая ее образовательную систему, русификация затронула относительно слабо. Такой вывод можно сделать на основании того факта, что в 1988/89 учебном году, последнем перед началом активной фазы распада СССР, 79,5 процента всех школьников получали знания на азербайджанском языке – при том, что доля "титульного" этноса, согласно итогам всесоюзной переписи 1989-го, составляла 82,6 процента, или ненамного больше. Тем не менее, в Азербайджане националистические настроения проявлялись куда сильнее, чем у нас, было немало диссидентов с такой ориентацией, и в 1992-м один из них, Абульфаз Эльчибей, был избран главой теперь уже независимого государства. Правда, правил он недолго.

За двадцать постсоветских лет, к 2009 году, славянское население республики уменьшилось на две трети – с 432,5 до 140,8 тысячи, а его доля сократилась с 6,2 до 1,5 процента. Тогда как численность коренного этноса увеличилась почти в полтора раза, с 5,8 до 8,2 миллиона, его удельный вес достиг 91,6 процента. Сегодня последняя цифра наверняка выше.

Эти демографические изменения, а также вызванный обретением независимости рост национального самосознания привел к существенному увеличению численности школьников в так называемом "азербайджанском секторе" (такая там принята классификация) и к сокращению числа учащихся в "русском секторе". Если перед распадом СССР доля последних составляла 18,5 процента, то спустя двадцать лет она упала до 6,4 процента.

Однако потом началось движение в обратном направлении. Если в 2008/09 учебном году в первые классы с русским языком обучения были приняты 7080 детей, то через пять лет – 11106, а еще через четыре года – 16477. Это данные Министерства образования Азербайджана. Иначе говоря, менее чем за одно десятилетие произошел более чем двукратный рост. И сегодня в "русском секторе", на всех его уровнях (с 1-го по 11-й классы) проходят обучение свыше 140 тысяч школьников, тогда в конце "нулевых" годов таких было лишь 90 тысяч. Некоторые российские издания утверждают, что их доля в общем количестве учащихся достигла 17 процентов, но на самом деле она, конечно, меньше – в районе 10 процентов. Впрочем, если сравнивать с тем, что было десять лет назад (6,4 процента), то налицо существенный прирост. А с учетом ежегодного увеличения количества первоклассников в "русском секторе" есть все основания прогнозировать, что эта доля продолжит расти.

Сегодня школы республики уже не в состоянии удовлетворить заявления всех родителей, в том числе немалого количества представителей "титульного" этноса, желающих дать своим детям образование на русском языке, которое снова считается более престижным и более предпочтительным с точки зрения дальнейших жизненных перспектив. Классы переполнены, остро не хватает русскоязычных учителей, поэтому уроки нередко проводят педагоги из "азербайджанского сектора", более или менее владеющие русским языком. Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось даже ввести специальный экзамен на знание "великого и могучего" для тех, кто претендует на зачисление в русские классы. Параллельно предпринимаются меры по подготовке педагогических кадров для таких школ.

Представители национальной интеллигенции Азербайджана бьют тревогу. Например, бывший министр просвещения, доктор филологических наук, профессор Тофик Гаджиев так и заявил: "Массовый интерес к образованию на русском языке - это трагедия для нации". Некоторые призывают лишить русские школы и классы государственного финансирования, а то и вообще закрыть их. Словом, все, как у нас в Казахстане, где тоже хватает сторонников столь радикальных мер. Но как быть с тем обстоятельством, что немалая часть общества сама и осознанно выбирает русскоязычное образование?



Узбекистан: интерес растет…

В соседнем с нами Узбекистане в последние годы, особенно после прихода к власти Шавката Мирзиеева, обучению на русском языке стали уделять повышенное внимание. Впрочем, и при Исламе Каримове сложно было говорить о какой-то дискриминации в этом отношении. Сейчас в республике доля и русских школ, и детей, получающихся образование на языке Пушкина, составляет примерно 10 процентов. Это несколько меньше, чем в поздний советский период (в 1988/89 учебном году было около 15 процентов), но нужно иметь в виду, что за эти тридцать с лишним лет доля славянского населения там уменьшилось с 9,3 до 2,8 процента, а доля коренного этноса увеличилась с 71,4 до 82,9.

Доказательство того, что в русских классах проходят обучение представители самых разных национальностей, в том числе и немало узбеков, привел в одной из недавних публикаций Иномжон Азимов, проректор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алищера Навои: "Если среднее количество русскоязычных детей школьного возраста (7-18 лет), проживающих в Узбекистане, составляет 130 тысяч человек, то число обучающихся в школах с русским языком достигает почти 640 тысяч, что в пять раз больше. Это демонстрирует право родителей свободно выбирать язык обучения для своего ребенка". Кстати, на закате советской эпохи, в 1988/89 учебном году, в русских классах школ Узбекистана проходили обучение 668 тысяч детей. А сегодня – 640 тысяч, или почти столько же. И это несмотря на упомянутые выше серьезные изменения в этническом составе населения.

Вообще, в стране насчитывается около десяти тысяч общеобразовательных школ. Подавляющее большинство из них, разумеется, с узбекским языком обучения. Следом в количественном отношении идут русские – 900 (или почти каждое десятое учебное заведение, при том, что доля славянского населения составляет лишь 2,8 процента). Кроме того, есть казахские, таджикские, каракалпакские, киргизские и туркменские общим числом 577 (доля этих этносов – 11,4 процента). Приведенные цифры могут служить еще одной иллюстрацией того, что русскоязычное образование остается в Узбекистане весьма популярным среди самых разных этнических групп.

В 2018-м об этом говорил и министр народного образования республики Шерзод Шерматов: "В последнее время серьезно увеличился реальный спрос на школы с русским языком обучения в начальных классах. Есть острая нехватка педагогических кадров". Он также добавил, что в ближайшее время необходимо заняться решением этой проблемы, в том числе за счет подготовки таких специалистов в Ташкентском государственном педагогическом университете.

А полтора года назад по инициативе узбекских властей при поддержке Министерства просвещения РФ и при финансовом содействии фонда известного российского миллиардера Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" (только на первый этап он выделил пять миллионов долларов) началась реализация довольно масштабного образовательного проекта "Класс!". Он направлен на повышение качества преподавания русского языка в узбекских школах, а также преподавания учебных предметов на русском языке там, где ведется или планируется вести соответствующее обучение. Ежегодно во все 14 регионов страны будут приезжать сотни российских специалистов, задача которых – проведение открытых уроков, оказание практической помощи местным учителям в повышении их квалификации. Также предусмотрено обеспечение школ республики российскими учебниками.



Казахстан: та же тенденция…

Кто-то скажет, что повышенный интерес в Узбекистане к русскому языку и к русскоязычному образованию объясняется большой трудовой миграцией из этой страны в РФ. Да, этот фактор играет существенную роль. Но ведь и на уровне вузов, которые готовят специалистов, главным образом, для национальной экономики, расширяется российское присутствие. Скажем, только в Ташкенте работают филиалы таких ведущих высших учебных заведений РФ, как Московский государственный университет, "Плехановка", Университет нефти и газа имени Губкина, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (лидер российского образования в сфере материаловедения, металлургии и горного дела), МГИМО. Кстати, филиалы двух последних были открыты в 2018-м и 2019-м годах, а например, в технических вузах – МИСиС, "Губкинском" – прием вступительных экзаменов и обучение ведутся на русском языке.

Теперь и Казахстан собирается пойти по аналогичному пути. Соответствующая договоренность была достигнута во время недавней встречи Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. Речь идет об уже упомянутых МИСиС, Университете нефти и газа имени Губкина, а также о "Бауманке", МФТИ, МИФИ и Санкт-Петербургском ИТМО

Применительно же к Азербайджану говорить о том, что усилившаяся тяга к русскоязычному образованию вызвана трудовой миграцией, и вовсе не приходится. Количество гастарбайтеров из этой страны в РФ исчислялось в допандемийные годы 50-60 тысячами – это вдвое меньше, чем из Казахстана. Так что причины тут совершенно иные.

В нашей стране тоже просматривается тенденция к увеличению доли детей, получающих образование на русском языке. Но она стала проявляться позже, нежели в Азербайджане. До 2014 года эта доля неуклонно, причем довольно быстро, сокращалась и достигла 30,6 процента (для сравнения: в середине 1990-х было 52,2, а в начале века – 44,44). Однако потом начался обратный тренд: она стала расти, хотя и медленно, и в 2020/21 учебном году составила 31,5 процента.

Причем эту прибавку обеспечили, главным образом, дети из казахских семей. Если в 2014-м их в русских классах насчитывалось 240,5 тысячи, то в начале прошлого учебного года – уже около 394-х тысяч, или почти на две трети больше. Доля казахских детей, получающих образование на русском языке, за этот период увеличилась с 12,5 до 15,3 процента (соответственно доля обучающихся на "ана тілі" снизилась). Эти цифры выведены на основе официальных данных, которые содержатся в ежегодных Национальных докладах Министерства образования и науки РК – они есть в открытом доступе.

Словом, в тюркских странах на постсоветском пространстве у населения возрождается стремление дать детям образование на русском языке. И с этим "ренессансом" придется считаться. В том числе так называемым национал-патриотам... Источник - qmonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645709340

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Первый заместитель Премьер-Министра рассказал о решении по утильсбору

- Правительство РК и германский бизнес обсудили пути цифровизации экономики и автоматизации промышленности

- Кадровые перестановки

- На заметку казахским "патриотам": русские школы в тюркских государствах

- Решать придется президенту

- Правоохранительные органы РК ознакомили иностранный дипкорпус с ходом расследования событий "Трагического января"

- В России будут создаваться филиалы казахстанских организаций высшего и послевузовского образования

- Мусульманам Казахстана запретили пользоваться криптовалютой

- Союзники разделились по уровням понимания и поддержки

