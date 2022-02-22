 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазнацСтатистику возглавил Жандос Шаймарданов
16:32 24.02.2022

Токаев назначил главу Бюро нацстатистики

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Жандоса Шаймарданова руководителем Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде.

Распоряжением главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, – отмечено в сообщении.
Шаймарданов Жандос Нурланович родился 24 февраля 1987 года в ВКО.

В 2009 году окончил Йоркский университет, Великобритания, по программе "Болашак".

Трудовой стаж:

· главный эксперт Министерства экономики и бюджетного планирования (2009-2010);

· менеджер АО ФНБ "Самрук-Казына" (2010-2013);

· советник министра экономики и бюджетного планирования (2013-2014);

· директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики (2014-2016);

· директор департамента, управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" (10.2016-2019);

· председатель правления АО "QazTech Ventures" (2019-2020);

· директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК (с 2020 года).

Анастасия Московчук

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645709520
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