Китай "с пониманием" принял решение России по Украине, - Ван И

17:13 24.02.2022

Ван И провел телефонный разговор с главой МИД России С. Лавровым

В четверг член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.



С. Лавров ознакомил собеседника с развитием ситуации в Украине и позицией России, отметив, что США и НАТО нарушили свои обещания и непрерывно расширяются на восток, отказались от новых Минских соглашений и нарушили резолюцию 2202 Совбеза ООН. Россия вынуждена принять необходимые меры для защиты собственных интересов.



Ван И сказал, что китайская сторона всегда уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран. Вместе с тем Китай понимает, что история украинского вопроса -- сложная и особенная. Китай понимает и рациональные озабоченности России в сфере безопасности. Китайская сторона выступает за окончательный отказ от менталитета холодной войны и формирование сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности путем диалога и переговоров.