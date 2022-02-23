Россия признала потерю 1-го штурмовика при уничтожении 74 объектов военной инфраструктуры ВСУ

17:23 24.02.2022

Российские военные в ходе спецоперации на Донбассе потеряли штурмовик Су-25, летчик катапультировался и вернулся на базу, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



"В воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25", - заявил Конашенков на брифинге по ситуации на Украине.



"Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.



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Российские военные уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и военно-морскую базу, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



"В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины", - сказал Конашенков.



Также уничтожено 18 радиолокационных станций (РЛС) зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук - М1", добавил представитель Минобороны.



Кроме того, сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2".