Поверженный в январе талдыкурганцами памятник Назарбаеву восстанавливать не будут

17:54 24.02.2022

Бозумбаев высказался о памятнике Назарбаеву в Талдыкоргане



Сегодня аким Алматинской области Канат БОЗУМБАЕВ провел пресс-конференцию с журналистами, передает "Экспресс К".

По словам акима области, на повестке дня не стоит вопрос о восстановлении памятника Первому Президенту Казахстана Нурсултану НАЗАРБАЕВУ на площади в Талдыкоргане.



Памятник невозможно восстановить, и этот вопрос не стоит на повестке дня,



- сказал Канат БОЗУМБАЕВ.



Ранее ЭК писал, что человек, который снес памятник НАЗАРБАЕВУ, находится под следствием.