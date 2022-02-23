|Поверженный в январе талдыкурганцами памятник Назарбаеву восстанавливать не будут
17:54 24.02.2022
Бозумбаев высказался о памятнике Назарбаеву в Талдыкоргане
Сегодня аким Алматинской области Канат БОЗУМБАЕВ провел пресс-конференцию с журналистами, передает "Экспресс К".
По словам акима области, на повестке дня не стоит вопрос о восстановлении памятника Первому Президенту Казахстана Нурсултану НАЗАРБАЕВУ на площади в Талдыкоргане.
Памятник невозможно восстановить, и этот вопрос не стоит на повестке дня,
- сказал Канат БОЗУМБАЕВ.
Ранее ЭК писал, что человек, который снес памятник НАЗАРБАЕВУ, находится под следствием.