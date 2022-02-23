КырПрезидент Жапаров запретил забивать скот на похоронах

18:43 24.02.2022

Мария ОРЛОВА



Садыр Жапаров запретил забивать скот на похоронах. Об этом президент написал в Facebook.



По его словам, он издал указ, согласно которому всем гражданам страны, независимо от того, есть у них возможность или нет, запрещается забивать скот на похоронах.



"Как всем давно известно, похороны у нас превращаются в торжества. Продолжаются случаи, когда бедные забивают одну корову, а богатые по пять голов крупного рогатого скота. В результате нередки случаи, когда бедные семьи, соревнуясь с богатыми, забивают единственную свою корову, провожают в последний путь своих близких, а сами остаются ни с чем", - отметил он.



Президент призвал кыргызстанцев следовать одним и тем же правилам. "Да, были и противники этого указа. Некоторые заявляли: "Например, почему нельзя зарезать лошадь, когда провожаю в последний путь своего отца, который дожил до 90 лет?" Но я верю, что таких граждан меньшинство. Меньшинство должно подчиняться большинству", - добавил он.



Садыр Жапаров привел пример из собственного опыта. Он написал, что когда в 2019 году погиб его старший сын Дастан, ему позвонили родственники из села и спросили, хватит ли трех голов скота, которые они подготовили. "Я не позволил им никого забивать, сказав, чтобы даже курицу не резали. Хотя они пытались меня уговорить со словами "приедет много людей издалека, мы что их голодными отправим назад? Пойдут разговоры". В ответ я им сказал: "Если они и будут обсуждать этот поступок, то будут говорить про меня. Но я не провожу той (праздник), у меня траур". В итоге около десяти тысяч человек присутствовали на похоронах. И никто не сказал ни слова. Наоборот, большинство с одобрением отнеслись к этому", - отметил он и попросил всех кыргызстанцев поддержать указ.



Давайте все следовать одним и тем же правилам, не делясь на богатых и бедных.

Садыр Жапаров



Контроль за исполнением настоящего указа поручен всем органам местного самоуправления и кабинету министров. Президент требует, чтобы местные власти, начиная от директоров школ, участковых милиционеров, глав айыл окмоту, руководителей районных учреждений, акимов районов и заканчивая полпредами президента провели информационно-разъяснительную работу и взяли под строгий контроль данный вопрос. "Каждый будет в ответе за исполнение этого указа", - отметил Садыр Жапаров.