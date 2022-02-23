 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.02.2022
19:23  Неизвестный снаряд точно поразил турецкий сухогруз, следовавший из Одессы в Румынию
19:06  Мутнейший "ошмяк" Алтынбек Сулайманов возглавил Иссык-Кульскую область Кыргызстана
18:43  КырПрезидент Жапаров запретил забивать скот на похоронах
18:42  Карта конфликта Китая и США
17:54  Поверженный в январе талдыкурганцами памятник Назарбаеву восстанавливать не будут
17:23  Россия признала потерю 1-го штурмовика при уничтожении 74 объектов военной инфраструктуры ВСУ
17:13  Китай "с пониманием" принял решение России по Украине, - Ван И

16:32  КазнацСтатистику возглавил Жандос Шаймарданов
16:29  На заметку казахским "патриотам": русские школы в тюркских государствах, - Женис Байхожа
15:54  Окруженная под Волновахой 53 бригада ВСУ прекращает сопротивление
14:48  Малоизвестный старикан Абдыкадыров (из северного племени "черик") назначен новым мэром Бишкека. Купил?
14:21  У вождя племени солто одиозного Кожоналиева отняли кресло шефа контрольного управления Администрации президента Киргизии
14:16  Вы будете смеяться, но в Киргизии уволен очередной (седьмой за полтора года) мэр Бишкека
12:57  Российский частный "Совкомбанк" купил "Узагроэкспортбанк" за $4 млн
11:22  В Кыргызстане закрывают 12 частных медвузов и 5 проверяют
11:06  Город Счастье и Станица Луганская - первые освобожденные от укрнациков города
10:57  Сорос готовится менять власть в Казахстане. Зачем Западу нужен компромат на президента Токаева? - "СП"
10:46  РосАрмия развивает наступление в Черниговском, Сумском и Харьковском направлениях
10:24  Минфин Киргизии признал фейком документ... опубликованный президентом
10:00  РосАрмия десантируется в Одессе
09:59  Казахстанцев эвакуируют из Украины
09:51  На выезд из Киева – огромные пробки
09:08  Нити заговора "январистов", - Данияр Ашимбаев
09:05  Казспикер М.Ашимбаев еще не проснулся. Взывает к миру и переговорным переговорам
08:54  Пол Робертс: Возвращение Донбасса в состав России - самый яркий пример разумной силы Москвы
08:42  У Китая хата с краю. Пекин не спешит поддержать Москву в Донбассе, - С.Строкань
08:40  Союзники по ОДКБ разделились по уровням понимания и поддержки России
08:24  Глобальная афера американских фармацевтических гигантов, - В.Катасонов
08:22  Время свинчивания труб? Новая внешняя политика России, - Ю.Борисов
08:14  США жестоко и целенаправленно сливают Зеленского. Наступает время Авакова? - С.Артеменко
07:51  Российские ракеты точечно уничтожают армейскую структуру Украины
07:45  Путин объявил войну Украине. "Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме..."
00:39  Муфтият Казахстана запретил мусульманам пользоваться криптовалютой
Среда, 23.02.2022
23:43  ДонбассФронт. Укрармия пошла в атаку под Николаевкой
23:26  Новым омбудсменом Кыргызстана станет Атыр Абдрахматова
22:53  Талгат Курманбаев возглавил "КазТрансОйл"
22:00  В КиргизАрмии появились 7 новых генералов
20:54  Запад сам признает: Россия смеется над санкциями, - К.Ольшанский
20:13  Задержан еще один бывший зампред КНБ Казахстана Марат Осипов
19:10  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
17:31  Артдуэли в Донбассе дают повод к большой войне, - В.Мухин
15:36  Лидер Украины получил "шелковый шнурок" от Путина и Байдена
14:53  Трамп: признание Россией ДНР и ЛНР - гениальное решение Путина
14:30  Слава Новороссии! Второе начало большой славянской Реконкисте положено, - А.Дугин
12:04  Эмир Кустурица возглавил Театр Российской Армии в Москве
10:18  Токаев приказал активизировать работу по восстановлению Алматы
08:30  Труба - трубе. "Северный поток-2" окончательно накрылся Донбассом, - "СП"
08:26  Америка от пуританства до скотоложства. По дороге в Содом и Гоморру, - Д.Скворцов
03:29  Мэрия Душанбе засекретила (от "террористов") план сноса старых кварталов, - "РО"
03:25  Хоким Андижана обвиняется в причинении ущерба госинтересам на 1,7 млрд сумов
00:32  Темные закоулки "свободного" мира, - А.Мезяев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КырПрезидент Жапаров запретил забивать скот на похоронах
18:43 24.02.2022

Мария ОРЛОВА

Садыр Жапаров запретил забивать скот на похоронах. Об этом президент написал в Facebook.

По его словам, он издал указ, согласно которому всем гражданам страны, независимо от того, есть у них возможность или нет, запрещается забивать скот на похоронах.

"Как всем давно известно, похороны у нас превращаются в торжества. Продолжаются случаи, когда бедные забивают одну корову, а богатые по пять голов крупного рогатого скота. В результате нередки случаи, когда бедные семьи, соревнуясь с богатыми, забивают единственную свою корову, провожают в последний путь своих близких, а сами остаются ни с чем", - отметил он.

Президент призвал кыргызстанцев следовать одним и тем же правилам. "Да, были и противники этого указа. Некоторые заявляли: "Например, почему нельзя зарезать лошадь, когда провожаю в последний путь своего отца, который дожил до 90 лет?" Но я верю, что таких граждан меньшинство. Меньшинство должно подчиняться большинству", - добавил он.

Садыр Жапаров привел пример из собственного опыта. Он написал, что когда в 2019 году погиб его старший сын Дастан, ему позвонили родственники из села и спросили, хватит ли трех голов скота, которые они подготовили. "Я не позволил им никого забивать, сказав, чтобы даже курицу не резали. Хотя они пытались меня уговорить со словами "приедет много людей издалека, мы что их голодными отправим назад? Пойдут разговоры". В ответ я им сказал: "Если они и будут обсуждать этот поступок, то будут говорить про меня. Но я не провожу той (праздник), у меня траур". В итоге около десяти тысяч человек присутствовали на похоронах. И никто не сказал ни слова. Наоборот, большинство с одобрением отнеслись к этому", - отметил он и попросил всех кыргызстанцев поддержать указ.

Давайте все следовать одним и тем же правилам, не делясь на богатых и бедных.
Садыр Жапаров

Контроль за исполнением настоящего указа поручен всем органам местного самоуправления и кабинету министров. Президент требует, чтобы местные власти, начиная от директоров школ, участковых милиционеров, глав айыл окмоту, руководителей районных учреждений, акимов районов и заканчивая полпредами президента провели информационно-разъяснительную работу и взяли под строгий контроль данный вопрос. "Каждый будет в ответе за исполнение этого указа", - отметил Садыр Жапаров.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645717380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Первый заместитель Премьер-Министра рассказал о решении по утильсбору
- Правительство РК и германский бизнес обсудили пути цифровизации экономики и автоматизации промышленности
- Кадровые перестановки
- На заметку казахским "патриотам": русские школы в тюркских государствах
- Решать придется президенту
- Правоохранительные органы РК ознакомили иностранный дипкорпус с ходом расследования событий "Трагического января"
- В России будут создаваться филиалы казахстанских организаций высшего и послевузовского образования
- Мусульманам Казахстана запретили пользоваться криптовалютой
- Союзники разделились по уровням понимания и поддержки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  