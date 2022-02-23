Неизвестный снаряд точно поразил турецкий сухогруз, следовавший из Одессы в Румынию

19:23 24.02.2022

Турецкие СМИ сообщили о снаряде, попавшем в турецкое судно в Черном море



CentralAsia (CA) - Турецкий канал NTV сообщил о том, что в турецкое судно, следовавшее из Одессы в Румынию, попал снаряд.



Корабль "Юпитер", принадлежащий компании YA-SA Shipping, под флагом Маршалловых островов направлялся из Одессы в Румынию.



Бомба попала в трюм и повредила его.



Жертв и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что на фоне войны России и Украины РФ официально прекратила судоходство в Азовском море.