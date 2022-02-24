 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран - бенефициар кризиса в Донбассе, - И.Субботин
00:50 25.02.2022

24.02.2022

В переговорах о ядерной сделке появился новый фактор
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Тегеран может воспользоваться ситуацией, возникшей на фоне боевых действий России в Украине. Повод говорить об этом дали ценовые скачки на рынке энергоносителей, способ стабилизации которого отдельные эксперты видят в выводе из-под международных санкций иранского нефтяного экспорта. Российская дипломатия уверяет, что операция в Украине никак не отразится на ходе венских переговоров о восстановлении ядерной сделки, потенциальный успех которых может ослабить экономическое давление на Иран.
В первый день российской специальной операции на территории Украины иранский официоз попытался продемонстрировать свое неприятие силового сценария. "Необходимо прекратить огонь и сконцентрироваться на поиске политического и демократического решения", – заявил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян. На днях министр также заявлял о том, что власти его страны "недовольны кризисом вокруг Украины". Реплика прозвучала как ответ на часто появляющиеся заявления о том, что Исламская Республика может стать одним из крупных бенефициаров вооруженного кризиса. По крайней мере в экономическом отношении.

Поводом так считать стали колебания нефтяных цен, которые породили ожидание глобального энергетического кризиса. Если переговоры о восстановлении ядерной сделки в Вене приведут к подписанию соглашения, то это дает возможность высвободить из-под санкций экспорт иранского сырья. Есть предположение, что такое развитие событий обеспечивает шанс на относительную стабилизацию. "Учитывая нефтяные богатства нашей страны, это определенно даст эффект для экономики Ирана", – заявил член Ассоциации экономистов республики Фаршад Парвизиян, комментируя последние события.

Факт, что нефтяные трейдеры в текущих обстоятельствах делают ставку на восстановление иранской ядерной сделки, еще неделю назад отмечала New York Times.

Газета цитировала руководителя отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ричарда Бронза. По словам эксперта, в настоящее время в нефтехранилищах Исламской Республики находится до 80 млн барр. сырья, часть которого готова к продаже в кратчайшие сроки. В перспективе Тегеран вполне мог бы увеличить добычу, считает Бронз, рассуждая о возможных результатах переговоров в Вене.

Впрочем, российские официальные лица поспешили заверить, что ситуация в Украине никаким образом не отразится на динамике венских переговоров, в которых задействованы, с одной стороны, Россия, Китай, Британия, Франция, Германия и опосредованно Соединенные Штаты, а с другой – Иран.

"Проблематика венских переговоров и Донбасс никак не пересекаются в международной повестке дня, – заявил на днях руководитель российской делегации на иранских переговорах, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. – В Вене переговоры идут в обычном режиме. Россия играет заметную роль в этом процессе. Переговоры близятся к завершению".

Накануне официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс проинформировал, что переговорщики в Вене "достигли значительного прогресса". "Мы близки к возможному заключению сделки, но в то же время остается открытым целый ряд непростых вопросов, – обратил внимание дипломат. – Остается крайне мало времени для достижения сделки и разрешения остающихся вопросов, учитывая темпы ядерной деятельности Ирана".

Прайс добавил: если Исламская Республика проявит серьезность и "продемонстрирует серьезные намерения в Вене", стороны могли бы достичь взаимопонимания о возвращении к ядерной сделке "в кратчайшие сроки, возможно, в течение нескольких дней".

Опрошенные "НГ" эксперты по-разному отнеслись к тезису о способности Исламской Республики извлечь выгоду из конфликта в Украине, который спровоцировал повышение цен.

Политический директор правозащитной организации "Объединенные против ядерного Ирана" (UANI) Джейсон Бродский заметил, что на фоне предыдущих витков украинского кризиса России удавалось работать над иранским досье с Америкой и "тройкой" в лице Британии, Германии и Франции. Так было, по его словам, в 2014–2015 годах. "Чувствую, что будет попытка развести эти вопросы, но Тегеран способен посмотреть на это по-другому, – заметил аналитик. – Исламская Республика может считать, что сейчас у нее больше рычагов влияния, учитывая украинский кризис и его влияние на энергетические рынки".

Одновременно собеседник "НГ" обратил внимание на то, что между Москвой и "евротройкой" возникла напряженность по поводу комплекса санкций, которые введены против официальных лиц России. "Таким образом, Тегеран может попытаться использовать подобные разногласия в переговорном процессе, чтобы усилить свою позицию. Несмотря на то что переговоры находятся на завершающей стадии, существуют расхождения по поводу незавершенной проверки в отношении гарантий МАГАТЭ, степени ослабления неядерных санкций и других вопросов. Таким образом, Иран, вероятно, попытается выжать из Соединенных Штатов как можно больше в этом геополитическом контексте, учитывая их стремление заключить сделку", – резюмировал Джейсон Бродский.

Источник - независимая газета
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