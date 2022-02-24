Депортации мигрантов затронут и "русский мир", - Екатерина Трифонова

00:54 25.02.2022 В законодательстве России сохраняется множество норм с широким толкованием



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

24.02.2022



Президент РФ поручил МВД сделать безусловной высылку мигранта-нарушителя.

МВД предложил высылать иностранных граждан (ИГ) из России за грубые административные правонарушения вроде подкупа должностных лиц, езды в пьяном виде, плохого поведения в общественных местах. Эксперты отметили, что под такое ужесточение могут попасть и представители "русского мира" – соотечественники, которые уже окончательно переехали в РФ из своей прежней страны, но еще не успели получить российский паспорт. Куда их нужно депортировать, не указывается ни в одном миграционном законе, которые при этом переполнены нормами с расширенным толкованием.



МВД обещает выгонять ИГ из РФ не только за миграционные, но и иные грубые правонарушения, перечень которых будет указан в новой редакции КоАПа, пока так и не представленной на рассмотрение парламента. Но известно, что речь может идти о пьяном вождении, мелких взятках сотрудникам при исполнении, об употреблении наркотиков или, скажем, о распространении экстремистской литературы. В самом ведомстве также поясняют, что в категорию "грубых" попадет и нарушение общественного порядка в общественных местах.



Понятно, что инициатива МВД лежит в русле того ужесточения миграционной политики, о котором в последние недели говорят многие высокопоставленные чиновники. Более того, президент Владимир Путин, выступая 17 февраля на коллегии МВД, призвал к безусловной депортации мигрантов, нарушающих российские законы в связи с проявлением экстремизма, нарушением правопорядка, незаконной трудовой деятельностью. И Путин добавил при этом еще и "запрет на въезд в нашу страну в будущем".



Однако эксперты пояснили, что данная новация, направленная на борьбу с обнаглевшими гастарбайтерами – прежде всего нелегальными, – на самом деле может задеть и представителей "русского мира", которые только пытаются воссоединиться с исторической родиной. И если скорее всего мигранта-нарушителя "откупит" диаспора либо он снова въедет в РФ по скорректированным документам, то менее определенна судьба соотечественников – тех же носителей русского языка, ИГ, оформляющихся гражданами РФ по родителям или детям, участников госпрограммы по переселению. Легализоваться в России они еще не успели, пути же назад в свои прежние страны у них чаще всего уже нет.



"Вроде бы все логично. Приехал в страну – не нарушай, а нарушаешь – езжай домой", – заметила эксперт Форума переселенческих организаций Галина Рагозина. Но к сожалению, подчеркнула она, под это правило попадают и те, кто приехал в Россию вроде бы навсегда. До момента обретения гражданства, пояснила Рагозина, "даже по минимуму идут до года, за такое время могут быть и правонарушения, но главное – куда же их за это высылать?". При этом пока непонятно, какие нарушения будут серьезными, а какие – нет. В экспертном сообществе идет спор: одни считают, что переселенцев стоило бы наказывать как россиян, другие, напротив, уверены, что "у участников госпрограммы не должно быть льгот при правонарушениях". Однако все сходятся на том, что в настоящее время по многим нормам законодательства соотечественники пока де-факто приравнены к трудовым мигрантам.



Как сказал "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод, сложно давать объективную оценку законопроекту МВД, который пока не опубликован: "Как я понимаю, этот документ завязан на новом КоАПе, разрабатываемом в Минюсте. Видимо, коллеги, находящиеся в соседних зданиях, успели согласовать свои документы, но правозащитники и эксперты их еще не видели". Так что, по его словам, к инициативе МВД сейчас много вопросов. Например, отметил Брод, некоторые виды преступлений, в частности связанные с экстремизмом и коррупцией, бывают, с одной стороны, трудно доказуемыми, а с другой – зачастую субъективно трактуются следствием и судом. Это значит, что "по данным нарушениям высылки могут иметь произвольный, не всегда правовой характер". Он подтвердил, что в контексте миграционных ужесточений действительно остается непонятной ситуация с ИГ, которые прибыли в Россию по программе переселения соотечественников. "Куда они будут высланы? В страну, которую сознательно покинули, обрубив все концы? А как быть с беженцами и вынужденными переселенцами? Их вышлют в ту же страну, которая угрожает их безопасности, на верную гибель? Надеюсь, что МВД и Минюст проведут общественные слушания, прежде чем передавать и законопроект, и новый КоАП парламенту", – подчеркнул Брод.



По мнению председателя движения "Гражданская солидарность" Георгия Федорова, с одной стороны, ужесточение законодательства в отношении трудовых мигрантов – это необходимый шаг, если государство желает навести порядок в этой сфере. С другой же стороны, из-за несовершенства законодательства, регулирующего миграционные потоки, вопросы гражданства и возвращения соотечественников, есть опасения, что расширение оснований для депортации может затронуть многих, а не только гастарбайтеров. "Думаю, что в данном случае государство идет по ложному пути. Если правоохранители желают совершенствовать законы в этой сфере, то и начинать нужно с главного интересанта, а именно с бизнеса", – заявил "НГ" Федоров. Например, в случае совершения трудовыми мигрантами правонарушений к административной и уголовной ответственности должны привлекаться в первую очередь их наниматели, а также чиновники, выдававшие разрешительные документы на въезд.



Как напомнил "НГ" доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаил Бурда, инициатива по наведению порядка с поведением мигрантов, озвученная МВД, назрела давно. Впрочем, и сейчас за два административных правонарушения приезжий может быть выслан с запретом въезда. "В определенных случаях такая карательная мера кажется избыточной и требует конкретизации – при нарушении каких административных норм следует подобное наказание", – отметил эксперт. Сам он при этом допускает солидарную ответственность мигрантов, чтобы их депортировали из страны целыми семьями, если речь идет о "тяжелых" статьях, связанных с терроризмом, преступлениями против конституционного строя, экстремизмом, наркотиками и т.д. По его мнению, тут "институт высылки может быть понят и оправдан". Но человек должен понимать, что если он приехал в РФ по программе переселения, то ему не стоит заниматься деструктивной деятельностью. И то, что он все продал в государстве исхода, не является оправданием и препятствием к тому, чтобы его не выдворять. Хотя Бурда думает, что в итоге депортации не будут распространены, по крайней мере, на соотечественников.



Также, по словам Бурды, не нужно бояться, что новации негативно скажутся на привлекательности российского рынка труда на постсоветском пространстве: "Вариантов, куда еще поехать на заработки и в таком количестве, не много, можно сказать, что их нет, а миграционные сети, маршруты уже сложились". Плюс к этому, заметил он, поток беженцев из Украины тоже даст определенный импульс рынку труда РФ. "Это ментально более близкие и понятные нам мигранты, которые обладают более высокой квалификацией, нежели большинство выходцев из центрально-азиатских государств. Это там понимают и поэтому отдельные политики уже высказывают озабоченность по поводу потери рабочих мест своими соотечественниками. На это им можно сказать, что пусть повышают конкурентные качества", – подчеркнул Бурда. Россия, по его мнению, вовсе не обязана обеспечивать работой всех желающих иностранцев, в приоритете – свои граждане. Но если иностранец востребован на рынке в силу своих знаний, умений, квалификации, то он без труда найдет себе легальную работу. И никакой этнический или религиозный фактор на это не окажет влияние. Источник - ng.ru

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