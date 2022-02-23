 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что делать дальше с Украиной и НовороссиейЧто делать дальше с Украиной и Новороссией
01:48 25.02.2022

Как нам обустроить...

Егор Холмогоров

Нет никакого смысла в постах на этом канале комментировать происходящее. Ситуация меняется ежеминутно (смотрите мой телеграм). Единственное, что хочу заметить тем, кто постит мемчики про "Нет войне". Вы бы звучали убедительно, если бы начали постить эти мемы с 2014 года, когда в дома и дворы Донецка и Горловки прилетали ежедневно десятки снарядов, приводя к гибели детей и стариков. А если ваш пацифизм оживился только теперь - то грош ему цена.

Имеет смысл поговорить не о текущих военных забавах, а о том, что будет дальше в плоскости геополитики для России. Как нам обустроить демилитаризованную Украину? И тут есть два противоречащих друг другу сценария.

В решении вопроса Украины для России есть одна роковая двусмысленность,

С одной стороны, русские стремятся, не могут не стремиться, к этнополитическому воссоединению русских земель и людей в Новороссии с Россией именно на общей национальной основе.

С другой, - России необходим геополитический контроль над центральной Украиной в интересах стратегической безопасности.

Эти две цели, национальная и геополитическая, значительно противоречат друг другу.

Первая требует отделить от Украины все максимально русские земли и как можно скорее их воссоединить с Россией.

Вторая требует держать под контролем как можно больший кусок Украины, используя русские земли как предлог для контроля над не очень русскими.

При этом население центральной Украины нет оснований подозревать в большой лояльности Москве.

Мне не представляется основательным аргумент, что "нам нельзя заходить туда, где миллионы ненавидят Россию". Это значило бы, прежде всего, игнорировать те миллионы, которые Россию ждут и надеются на нас, но не могут говорить из-за репрессий и террора.

Для нас всегда и везде должны быть на первом месте наши, а не ненаши. Мы не можем строить политику на преимущественном приоритете интересов ненаших.

Но, всегда есть опасения, что наша не то чтобы сильно национальная власть придет к выводу, что русскими интересами можно и пожертвовать ради геополитики и станет держать русские земли и дальше в составе вассальной Украины, где будет продолжаться все та же дерусификация, только в более мягких формах. Все это очень опасно и нежелательно.

Что бы сделал в данном случае я на месте Директора.

1. Занял бы территорию по линии 1939 (с тем, что дальше связываться сейчас совсем несподручно, увы, хотя в перспективе изложенный ниже сценарий мог бы быть распространен и за эту черту).

2. Провел бы полуторагодичную санацию.

3. После чего, провел бы честные, подчеркну еще раз - кристально честные референдумы о воссоединении с Россией по областям. А может быть даже по районам.

4. Из отказавшихся войти в состав России территорий сформировал бы буферное федеративное государство со 100% контролируемой внешней политикой и с внешним контролем за недопущением опасных для России действий, в добровольно принудительном порядке входящее в Союз России и Белоруссии.

5. Если тот или иной субъект этого буфера хочет переголосовать референдум и воссоединиться с Россией - двери открыты всегда.

Такое распределенное решение позволило бы избежать как принуждения русских жить в одном гражданском субъекте с теми, кто подчеркивает свою другую этническую идентичность, так и необходимости ускоренно всасывать этих носителей чуждой идентичности в Россию, получать сенаторов Медведчуков и Надию Савченко в качестве участника московских ток-шоу.

Вообще, главное, что важно при планировании в отношении Украины, - это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования "Украиной" как чем-то целостным и природно данным.

Украина это конгломерат отторгнутых от России территорий. И в обращении с ними должен использоваться принцип благоудобства.

Источник - Егор Холмогоров
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645742880
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