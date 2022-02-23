Достигнет ли цена на нефть $150 за бочку

01:53 25.02.2022 Дорогие горизонты: достигнет ли цена на нефть $150 за бочку

Как военный конфликт на Украине повлияет на энергетические рынки



Валерий Воронов



Стоимость нефти Brent может подняться до уровня $150 за баррель в ближайшие месяцы на фоне эскалации конфликта на Украине, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Повлиять на это могут спекуляции и обеспокоенность на рынке, а также возможные новые санкции против России, указали аналитики. На новостях о начале военной спецоперации на территории Донбасса стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent превысила отметку в $105 за бочку, а цена газа в Европе на хабе TTF взлетела до $1600 за тысячу кубометров. "Газпром" сейчас продолжает выполнять свои обязательства и поставки голубого топлива в Европу не приостанавливает, сказали в компании.



Защитная реакция: как началась военная операция России в ДНР и ЛНР

И как на это отреагировали в РФ и на Западе



Дорогой ценой



Котировки нефти Brent в ближайшее время могут вырасти до $120–150 за баррель, поделился прогнозом с "Известиями" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. По мнению эксперта, такой сценарий возможен из-за геополитического фактора - в случае еще большей эскалации конфликта на территории Украины и санкций против России.



- Сейчас ситуация накалилась до предела, и события развиваются очень стремительно. Конфликт разрастается и усиливается, что значительно увеличивает риски перебоев поставок российской нефти и введения самых жестких санкций Запада в отношении нашей страны, - сказал Александр Потавин.



24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением о начале военной спецоперации России на территории Донбасса для защиты мирного населения. В Минобороны заверили, что российская армия не наносит авиа- и артиллерийских ударов по городам Украины, добавив, что гражданскому населению страны ничего не угрожает. Ранее главы признанных РФ Донецкой и Луганской народных республик попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии ВС Украины во избежание гуманитарной катастрофы в регионе, уточнял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Власти США, в свою очередь, заявили, что вместе с союзниками введут жесткие санкции против России. Великобритания также сообщила о готовности представить широкий пакет таких мер против РФ.



На этих новостях апрельские фьючерсы марки Brent в районе 13:00 мск превысили $104 за баррель, рост стоимости черного золота с открытия торгов составил 8,14%. На 16:00 мск цена нефти все еще сохранялась выше $104 за баррель, но к 18:00 скорректировалась до уровня чуть ниже $103.



- Пока основным фактором роста цены нефти является неопределенность по вопросу санкций против России. Уже после их введения будет либо еще один скачок цен, либо коррекция. Все будет зависеть от жесткости санкций. Если будут введены ограничения на покупку российской нефти или углеводородов в целом, то цены взлетят быстро и до $150 за баррель, - сказал "Известиям" эксперт Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



Сто случилось: что делать во время турбулентности на финрынках

Стоит ли сейчас покупать доллары, закрывать вклады и переводить деньги на национальный пластик



Впрочем, по его словам, ограничения со стороны Запада на покупку российских углеводородов маловероятны, так как Россия - один из крупнейших экспортеров нефти в мире, даже частичное ограничение поставок отечественного сырья на мировой рынок вызовет глобальный энергетический кризис. Скорее всего, США и Старый Свет в целом пойдут по пути санкций против финансового сектора РФ, и запрет на покупку российских углеводородов введен не будет, полагает эксперт. В этом случае котировки сохранятся в диапазоне $95–105, считает аналитик.



Сейчас на рынок влияет спекулятивная составляющая - довольно истеричная реакция рынка, которая отчасти может подогреваться тем, что кто-то из крупных игроков захочет заработать на этом дополнительные средства, добавил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.



- В ближайшее время нефть может выйти на уровень $110, в марте - к $120, - сказала "Известиям" заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.



Такой сценарий возможен, если конфликт на территории Украины к указанному периоду не разрешится, добавила эксперт.



Европейский транзит



Прощай, оружие: что происходит в Донбассе

Как проходит российская военная спецоперация



Стоимость газа в Европе за день 24 февраля выросла на 57%. Впервые с 23 декабря 2021 года она поднялась выше $1600 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.



- Цена газа может вырасти до $1600–1700 за тысячу кубометров. Но долго такие цены все равно не продержатся - начнет поступать сырье из других стран (о своих намерениях нарастить поставки уже заявляют США, Катар, Австралия и др.), и цены пойдут вниз, - сказал "Известиям" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



Транзит газа из России в Европу через Украину продолжается, и если сама Украина не займется террористическими актами на объектах газотранспортной инфраструктуры, то поставки голубого топлива будут продолжаться, отметил Александр Фролов.



В "Газпроме" заявили "Известиям", что компания осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме. В Минэнерго не ответили на запрос редакции.



Фактический поток газа через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России 22 февраля составил 50,3 млн куб. м против 50,7 и 47,7 млн куб. м 21 и 20 февраля. Заявки на транзит в этих точках 23 февраля говорили о возможном росте прокачки до 61 млн куб. м. Показатель на 24 февраля еще выше - заявка на транзит российского газа через Украину выросла до 83,9 млн куб. м. Хотя эти данные неокончательные и могут измениться, свидетельствует информация на сайте "Оператора ГТС Украины".



Действия по обстоятельствам: что известно о спецоперации по защите Донбасса

Системы ПВО Украины подавлены, бойцы ВСУ в массовом порядке бросают оружие и покидают позиции



- Но дело в том, что Европа с начала энергокризиса добровольно сокращала заявки на газ, предпочитая платить по высоким ценам, чем заключать новые договоры с "Газпромом". Это уже явно вопрос политики, где экономические интересы уходят на второй план, - сказал Артем Деев.



В случае еще большей эскалации конфликта нынешний объем российских поставок газа Европа заместить сразу не сможет, считает Артем Деев. С ним согласен и Игорь Юшков. По мнению эксперта, запасов в европейских подземных газовых хранилищах почти не осталось, если бы поставки прекратились, то часть потребителей ЕС пришлось бы отключить от отопления, а часть - от электроснабжения, заключил он.



Но постепенно, в несколько лет, такой сценарий вполне возможен, считает Артем Деев.



- Частично могут закрыть российские поставки США, Катар, Австралия (СПГ) и трубопроводный газ из Норвегии. Емкость европейского рынка - более 400 млрд кубометров газа в год, Россия поставляет болеет 30% этого объема, - сказал он.



Отказ же европейцев от сертификации "Северного потока – 2" и санкции США в отношении проекта ничем для России не грозят - газопровод строился, чтобы заместить транзитные объемы через Украину и чтобы постепенно наращивать поставки сырья в ЕС. Но с нынешним их уровнем справляются другие газопроводы, заключил эксперт. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645743180

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Первый заместитель Премьер-Министра рассказал о решении по утильсбору

- Правительство РК и германский бизнес обсудили пути цифровизации экономики и автоматизации промышленности

- Кадровые перестановки

- На заметку казахским "патриотам": русские школы в тюркских государствах

- Решать придется президенту

- Правоохранительные органы РК ознакомили иностранный дипкорпус с ходом расследования событий "Трагического января"

- В России будут создаваться филиалы казахстанских организаций высшего и послевузовского образования

- Мусульманам Казахстана запретили пользоваться криптовалютой

- Союзники разделились по уровням понимания и поддержки

