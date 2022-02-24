Жители Украины бегут в Молдову, украинские летчики – в Румынию, - С.Гамова

05:39 25.02.2022

В Кишиневе считают, что цель России – сменить власть в Украине

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



На молдавском КПП у села Паланка – 15-километровая очередь автомашин со стороны Украины.

Лидер Социал-демократической партии Молдавии Виктор Шелин заявил "НГ", что очереди к КПП на границе с Украиной растянулись на 15 км. Шелин отметил, что цель России – сменить власть в Украине: "Они потребуют возврата властей уровня 2014 года, может появиться Янукович, а также перевыборов Верховной рады и президента".



В Молдавии понимают, что никто на нее нападать не будет, хотя парламент республики и объявил в стране ЧП, отметил в беседе с "НГ" лидер молдавских социал-демократов Виктор Шелин. Он подчеркнул, что "Приднестровье не заинтересовано в обострении ситуации: регион получает дешевый российский газ, благодаря этому производит товары, которые через Молдову и с ее сертификатами отправляет в ЕС".



"Все будет происходить в Украине, – отметил молдавский политик. – Цель РФ – вернуть Украину ко времени до госпереворота (может появиться и Янукович), затем позволить провести в стране новые выборы и избрать новую власть. Оставаться в Украине и захватывать Малороссию, как думают некоторые, россияне не будут". Шелин выразил сомнение по поводу того, что Запад может начать войну с Россией.



Эксперт заметил, что украинцы активно бегут в Молдавию, где их принимают. "В аэропорту Кишинева приземлились несколько самолетов, летевших из стран ЕС в Киев. Всех пассажиров, большинство из которых граждане Молдовы, обустроили. А накануне украинский самолет с ракетами на борту сел в Румынии – летчик отказался выполнить приказ ВСУ бомбить Россию", – пояснил "НГ" Шелин.



Румыния по этому поводу сообщила: в 6.15 утра в четверг два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС боевой службы Воздушного командования НАТО вылетели для выяснения воздушной обстановки в связи с несанкционированным полетом в северной части Румынии. Два румынских военных самолета строго применяли национальные процедуры и международные правила, действующие в таких ситуациях, приступив к перехвату и визуальной идентификации самолета, вошедшего в воздушное пространство Румынии, сообщает g4edia.ro.



Самолет Су-27, принадлежащий ВВС Украины, сопроводили для немедленной посадки на авиабазе в Бакэу, которая завершилась в 07:05.



После приземления украинский военный летчик вступил в контакт с румынскими властями. Сообщено, что будут приняты необходимые в таких ситуациях юридические меры. Других подробностей этого инцидента не сообщается.



Что касается ситуации с безопасностью в Украине, то румынская армия задействовала пункты военного управления, на которые возложена ответственность за наблюдением за обстановкой и координацией сил и средств для конкретных случаев, которые могут возникнуть.



Президент Республики Молдова Майя Санду пообещала помощь беженцам из соседней страны. Она заявила: "Сегодня в Кишиневе приземлились несколько рейсов из Украины. Мы позаботимся об этих людях. В пунктах пропуска с Украиной наблюдается увеличение транзитного потока. Наши учреждения устанавливают сортировочные центры. Мы поможем людям, которые нуждаются в поддержке. На данный момент мы готовы принять десятки тысяч человек".



Напомним, в 1992 году во время приднестровского вооруженного конфликта в Одесскую область из Приднестровья прибыло немало беженцев, и Одесса их приютила.



Между тем в Молдавии накануне состоялось заседание рабочей группы по проблеме региональной безопасности. Об этом объявила президент Майя Санду, подчеркнув, что одним из основных вопросов повестки стало обсуждение "мер защиты информационного поля республики от дезинформирующих элементов и пропаганды".



Законопроект, который сейчас находится на рассмотрении парламента, вводит санкции, вплоть до прекращения деятельности СМИ, которые, по мнению властей, "распространяют ложные новости, манипулируют и не обеспечивают принцип плюрализма мнений". По словам спикера – лидера правящей пропрезидентской партии PAS Игоря Гросу, в контексте напряженной ситуации на Украине утверждение этого закона является особой необходимостью. Закон будет распространяться и на интернет-среду.



Гросу подчеркнул, что республика сталкивается с двумя видами новостей: это так называемая импортная пропаганда и местный продукт, также работающий с недостоверной информацией. Помимо этого молдавские власти рассчитывают на то, что к борьбе с российским влиянием и внутренней дезинформацией активно подключится и государственная компания Teleradio Moldova. Теперь в ее задачу входит выпускать "правильные" новости.



В это время Румыния принимает меры для ускоренной выдачи молдаванам своего гражданства. Консульства Румынии в Республике Молдова дополняются персоналом и активизируют свою деятельность, чтобы быстрее урегулировать требования граждан. Соответствующее ходатайство в адрес румынских властей подписали 3728 человек. Основное недовольство подписантов связано с существенным затягиванием сроков записи для консульских услуг, связанных с восстановлением румынского гражданства, а также с оформлением паспортов.



24.02.2022