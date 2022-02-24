 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чеченский батальон "Восток" заходит в тыл окруженной в Мариуполе группировке укр-нациков
05:43 25.02.2022

Нацистов в плен не брать: знаменитый чеченский батальон идет на Мариуполь (ФОТО, ВИДЕО)
24.02.2022 - 22:46
Нацистов в плен не брать: знаменитый чеченский батальон идет на Мариуполь (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
По данным СМИ, со стороны Крыма на территорию Украины выдвинулись силы чеченского подразделения - батальона "Восток", в задачу которого будет входить выход в тыл Мариуполя с его зачисткой.

"Комбат просил передать, что нацистов в плен брать не будут! К солдатам ВСУ претензий не имеет", - пишут авторы Telegram-канала "Рокот".

Отмечается, что в свое время боевики УНА-УНСО* участвовали в боевых действиях на территории Чеченской Республики на стороне НВФ, действовавших против Армии России.

Тем временем, глава Чечни провел встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым. По предварительной информации, на Украину направляются чеченские части Росгвардии.

Помощник Кадырова при этом опубликовал кадры, на которых бойцы батальона Росгвардии "Юг" совершают намаз в неопределенной лесистой местности.

Источник - rusvesna.su/news
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