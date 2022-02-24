Глубина операции – вся территория Украины. Итоги первого дня войны, - В.Прохватилов

06:05 25.02.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 24.02.2022 |

О ходе специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине



В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.



"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции",



– заявил президент.



В. Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины; Москва будет стремиться к ее "демилитаризации и денацификации, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации".



В последние недели ситуация в Донбассе накалялась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения мощную военную группировку и регулярно обстреливал территорию ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. В республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские города, а также объявили всеобщую мобилизацию.



После начала специальной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль границу с Украиной. В Минобороны России сообщили, что "военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают. Средства ПВО Вооруженных сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины выведена из строя".



Президент Украины Владимир Зеленский в видео, размещенном в его телеграм-канале, сообщил о введении военного положения на всей территории Украины. Он призвал граждан соблюдать спокойствие и оставаться дома, но не выполнил своего обещания выступать каждый час и пропал. По некоторым сведениям, он бежал из Киева.



В Минобороны РФ сообщили, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами лишь выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.



Через три часа после того, как Владимир Путин отдал приказ о начале военной операции, российское министерство обороны сообщило, что "средства противовоздушной обороны Украины подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя". При этом военные погранслужбы Украины "никакого сопротивления не оказывают".



Уничтоженная система ПВО



Растерянный начальник Николаевского аэроклуба Дмитрий Филоненко разместил в сети видео, где продемонстрировал разрушенную российскими ракетами взлетно-посадочную полосу военного аэродрома Кульбакино.



Reuters со ссылкой на украинские СМИ сообщает, что "ракетным ударам подверглись военные командные пункты в Киеве и Харькове". В 10.00 мск в сетях разместили видео российских танков в Харьковской области, горящей базы ВМС Украины под Одессой, мощного взрыва на военном складе в Калиновке Винницкой области, поражения двумя ракетами воинской части в Броварах под Киевом. Видеокамеры украинской погранслужбы запечатлели проход российской боевой техники через границу с Крымом.



Каховская ГЭС, танки



Военкор Владлен Татарский пишет, что российские танки вошли также в Сумскую область. Сообщается о начале операции российских войск со стороны Приднестровья.



Появились видео, подтверждающие начало боев за Харьков. Действующий мэр Харькова на фоне рекламы в цветах российского флага обратился к жителям города на русском языке с призывом оставаться дома, не сказав ничего плохого против России и российской армии.



Танки ВС РФ в Харьковской области



Корреспондент CNN Пол Мерфи сообщил, что в 6:48 утра по местному времени через пограничный переход между Сеньковкой (Украина) и Веселовкой (Белоруссия) с территории Белоруссии на Украину вошла колонна боевой техники. На размещенных в сетях видео танки, БМП и реактивные огнеметы "Солнцепек" с отличительным знаком – белым кругом – пересекают пограничный переход Сеньковка-Веселовка и направляются в сторону Киева. Погранслужба Украины утверждает, что ВС РФ атаковали границу с Белоруссией при поддержке белорусской армии.



Подразделения и военнослужащие украинской армии массами покидают занимаемые позиции, бросая вооружение, заявили в Минобороны России со ссылкой на данные разведки. В российском военном ведомстве подчеркивают, что позиции подразделений украинской армии, сложивших оружие, ударам не подвергаются.



Бегут из Киева



Жители Киева покидают город. Дороги забиты выезжающими из Киева автомашинами. Длинные колонны автомобилей наблюдаются на КПП Паланка на въезде со стороны Украины в Молдавию.



КПП на границе с Молдавией



Глава ДНР Денис Пушилин сообщает, что силами народной милиции республики штаб украинской спецоперации в Донбассе практически уничтожен. Населенные пункты Счастье и Станица Луганская перешли под контроль сил Луганской народной республики. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отмечает, что украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров. Басурин добавил, что Донецк предоставит коридор попавшим в окружение военным, если они добровольно сдадут оружие.



Народная милиция ЛНР сообщает, что два беспилотника Bayraktar ВС Украины сбиты у населенного пункта Счастье. Военкор Александр Коц, находящийся в Николаевке Луганской области, сообщил, что ночью, переправившись через Северский Донец, в этот населенный пункт пыталась войти ротная тактическая группа ВСУ, но была разбита и отброшена подразделениями народной милиции.



Нанесенные удары



МВД Украины сообщает, что "на Луганщине на рубежи Красной Таловки, Мелового и Городища вышли колонны российских танков". Появились видео с российскими ЗРК ТОР в Геническе Херсонской области. Российские танки вошли в Новую Каховку Херсонской области, российский флаг водружен на здании администрации города. Сообщается, что Каховская ГЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ. Сопротивления не было, флаг Украины снят.



Госпогранслужба Украины опубликовала обращение ВС РФ к украинской стороне с требованием сложить оружие на острове Змеиный в Черном море.



Горит штаб 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ в Киеве.



Известный военный эксперт Владислав Лобаев пишет, что первый же заход на цели стратегов (Ту-95, 160, 22) прекратил существование военных аэродромов и самолетов на них. "В значительной степени пострадала ПВО бывшей Украины. Цели для ракетных и авиаударов включают и Западную Украину, что указывает на глубину операции – вся территория Украины…"



На данный момент можно констатировать, что Вооруженные силы России с нескольких направлений – Харьков, Киев, Сумы, Херсон – перешли границу Украины и по сходящимся направлениям начали концентрическое наступление вглубь страны. Черноморский флот уничтожил ВМС Украины и военно-морскую базу в Очакове.



Украинские пограничники не оказали сопротивления российским войскам, пропустили их и продолжают работу в штатном режиме. Воинские соединения киевского режима сопротивляются в Мариуполе и Харькове. Эти города окружены, российские войска входят в них небольшими группами.



На юге взят Каховский гидроузел и разблокирован Крымский канал. Группировка ВС РФ продолжает наступление в Херсонской области, ВСУ отступают, бросая вооружение.